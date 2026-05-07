Dacă în anii trecuţi exista o limită a bugetelor care pot fi finanţate, în funcţie de domeniul care se finanţa, anul acesta banii daţi pentru un singur proiect ajung până la aproape 900.000 de euro.

Conform ghidului publicat de instituţie la începutul lunii aprilie, solicitanţii de finanţare de la bugetul de stat trebuiau să vină cu un avans care se putea ridica până la 50% din suma totală, dacă era vorba despre achiziţia de clădiri, sau cu unul mai mic dacă era vorba despre alte proiecte.

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni finanţează proiecte din mai multe şapte domenii (programe) principale:

Educaţie: Se concentrează pe păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a românilor de pretutindeni şi pe formarea unei noi generaţii care să reprezinte interesele româneşti în străinătate.

Cultură: Vizează păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice, precum şi întărirea legăturilor dintre România şi comunităţile din diaspora sau vecinătate.

Societatea civilă: Urmăreşte sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului asociativ în rândul comunităţilor de români, stimulând solidaritatea.

Mass-media: Sprijină mijloacele de comunicare de expresie românească din afara graniţelor pentru promovarea valorilor comunităţilor şi a imaginii României.

Spiritualitate şi tradiţie: Are ca scop păstrarea identităţii spirituale şi respectarea libertăţii religioase a românilor de pretutindeni.

Comunitate: Sprijină înfiinţarea de centre care oferă servicii adaptate nevoilor locale, precum asistenţă socială, juridică, informaţii pentru reîntoarcere şi reintegrare, creşterea coeziunii şi promovarea tradiţiilor.

Sport: Susţine proiectele sportive care contribuie la coeziunea comunitară, afirmarea identităţii naţionale şi creşterea prestigiului României, inclusiv sprijinirea sportivilor din diaspora care concurează în numele României.

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a dat pentru proiecte bisericești peste 60 de milioane de euro, începând cu anul 2022

Un solicitant poate depune în cadrul sesiunii 2026 cel mult două proiecte, cu condiţia obligatorie ca acestea să fie încadrate în programe diferite. Toate proiectele trebuie să fie derulate exclusiv în sprijinul românilor de pretutindeni şi să nu urmărească obţinerea de profit (cu anumite excepţii pentru mass-media şi edituri).

De la începutul anului, pentru primele două runde de evaluări, au fost finanţate proiecte ce însumează 32.647.358,08 de lei. Din aceşti bani, 28.135.431,58 lei, adică 86% din bugetul total, merg spre biserici sau spre proiecte care au legătură cu biserica.

Printre tipurile de activităţi pentru care biserica a primit finanţare se numără achiziţia de imobile, construcţia de centre social-culturale şi misionare. restaurare, renovare şi modernizare, lucrări de înfrumuseţare bisericească şi artă sacră, proiecte de spiritualitate şi educaţie.

Din 2022 încoace, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a dat pentru proiecte bisericeşti peste 60 de milioane de euro, în jur de 80% din finanţările primite în fiecare an.

Lista proiectelor finanţate

4.600.000,00 lei – Episcopia Ortodoxă Română a Italiei: „Continuarea restructurării Casei Sfânta Anastasia din Roma”.

4.000.000,00 lei – Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Ilie Tesviteanul” din Verona.

3.580.000,00 lei – Parohia Cinstirea Icoanei Maicii Domnului (Suedia): „Achiziţia bisericii Västabokyrkan”.

2.900.000,00 lei – Parohia Ortodoxă Română „Pogorârea Sfântului Duh” din Viena.

2.000.000,00 lei – Romanian Orthodox Episcopate of Australia and New Zealand.

1.900.000,00 lei – Mănăstirea Ortodoxă Acoperământul Maicii Domnului din Elveţia.

1.681.799,70 lei – Catedrala Episcopală Intrarea Maicii Domnului în Biserică (Spania).

1.500.000,00 lei – Association Culturelle Saint Michel-Sihla (Franţa): Centru cultural-social.

800.000,00 lei – Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ciprian al Cartaginei (Italia).

760.035,00 lei – Asociaţia Cadrelor Didactice de Etnie Română din Cernăuţi (Ucraina).

700.000,00 lei – Centrul Român Cultural şi de Spiritualitate Bizantină (Italia).

568.080,62 lei – Parohia Ortodoxă Română din Kristiansand (Norvegia).

525.200.00 lei – Parohia Ortodoxă Română Naşterea Maicii Domnului (Spania).

500.000,00 lei – Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei (Schwabach Roth).

500.000,00 lei – Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Policarp” (Spania).

500.000,00 lei – Saint Ignatius Romanian Orthodox Parish of Auckland (Noua Zeelandă).

500.000,00 lei – Parohia Ortodoxă Română Sf. Laurenţiu Arhidiaconul Pavona (Italia).

409.250,00 lei – Association Les Saints Apôtres Pierre et Paul (Franţa).

400.000,00 lei – Parohia Ortodoxă Română Oltsfors/Boras (Suedia).

252.904,31 lei – Parohia Ortodoxă Română Sf. Irodion de la Lainici (Danemarca).

218.196,95 lei – Parohia Ortodoxă Română din Bergen (Norvegia).

217.276,00 lei – Asociaţia Culturală „The Culture Club” (România).

216.015,00 lei – Asociaţia Româno-Elenă „Dacia” (Grecia).

204.944,00 lei – Fundaţia Oedip (România): Concert „Broadway în armonii româneşti”.

200.000,00 lei – Asociaţia Trib'Art (România).

189.800,00 lei – Centrul Media BucPress (Ucraina): BucPress - singura reţea multimedia.

152.180,00 lei – Villaggio Romeno - APS (Italia): „Bunii şi răii din poveştile românilor”.

144.810,00 lei – Asociaţia „Sfântul Ştefan cel Mare” Atena (Grecia): „Frumoasă eşti ţară!”.

142.300,00 lei – Asociaţia NEPSIS Spania: Întâlnirea tinerilor NEPSIS Spania.

135.000,00 lei – Stichting Roman în Olanda: Predarea limbii române.

131.030,00 lei – Teatrul de Animaţie Ţăndărică (România).

124.000,00 lei – „Redacţia ziarului Novyi Den” (Ucraina): Păstrarea identităţii prin educaţie.

117.800,00 lei – „Redacţia ziarului Novyi Den” (Ucraina): Monitorul Bucovinean.

116.934,00 lei – Filantropia vzw (Belgia): Şcoala parohială Antwerpen.

112.660,00 lei – Societatea Doamnelor Române (Ucraina): Meşteşugurile populare.

110.800,00 lei – Fundaţia Casa Limbii Române Cernăuţi (Ucraina): 210 ani de educaţie.

100.000,00 lei – Marele Festival de Folclor al Românilor din Voivodina (Serbia).

100.000,00 lei – Parroquia Santa Tecla Martir de Sabadell (Spania).

100.000,00 lei – Federación FARA (Spania): Edu-Diaspora 2026.

98.000,00 lei – Organizaţia Publică „Celeste” (Ucraina): Educaţie şi identitate.

86.241,00 lei – Global Development Center LLC FZ (Emiratele Arabe Unite).

85.750,00 lei – Associazione Spirit Romanesc ETS (Italia): Tradiţie şi identitate.

84.200,00 lei – ONG Glasul Bucovinei (Ucraina): Resurse educaţionale.

80.000,00 lei – Societatea „Junimea” din Cernăuţi (Ucraina): Revista „Prichindelul”.

78.739,00 lei – Fiore Blu APS (Italia): Şcoala românească din Terni.

70.000,00 lei – Fundaţia „Protopop Traian Oprea” (Serbia).

70.000,00 lei – Asociaţia Dimitrie Cantemir (România).

68.940,00 lei – Românii Independenţi din Serbia: Glasul Cerbiciei.

61.725,00 lei – Soc. Jurnaliştilor Români Independenţi din Ucraina (SJRIU).

60.000,00 lei – Arthis-Maison Culturelle Belgo-Roumaine (Belgia).

58.800,00 lei – Asociaţia Lazos Interculturales (Spania).

50.000,00 lei – SCA „Luceafărul” Vârşeţ (Serbia): Concert de tradiţii.

50.000,00 lei – ARCOH (Spania): ARCOH Lepe - Ludoteca Lumin.

50.000,00 lei – Asociaţia Rumanos en Almendralejo (Spania): Cutia cu poveşti.

49.922,00 lei – Românii Independenţi din Serbia: Festivalul Copiilor.

42.720,00 lei – Gaudeamus - APS (Italia): Şcoala românească din Ostia.

40.875,00 lei – Arthis-Belgisch-Roemeens Cultureel Huis (Belgia).

38.370,00 lei – Stichting „Şcoala Românească Eindhoven” (Olanda).

34.800,00 lei – ARCOH Huelva (Spania): Reconect.

18.760,50 lei – Asociaţia „Etno Foto Art” (România): Gorali din Slovacia.

8.500,00 lei – Asociaţia „Etno Foto Art” (România): Gorali din Polonia.