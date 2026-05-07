"Am tot primit întrebări legate de ce facem cu proiectul de salarizare, în condiţiile date. Nu se schimbă prea mult. Am spus că avem nevoie de două lucruri pentru a putea să pregătim proiectul mai departe sau să-l scoatem în consultare. Primul este să avem anvelopa financiară la Ministerul Finanţelor Publice. Suntem în acest moment în contact direct cu Ministerul Finanţelor pe acest subiect şi se fac analize. Chiar zilele acestea sperăm să se termine, ca să putem avea această analiză. Al doilea lucru: împreună cu echipa Băncii Mondiale am redactat un document scurt, de două pagini, cu principiile şi lucrurile esenţiale ca fundament pentru acest proiect, pentru care doresc să existe un acord politic mai larg, pentru a vedea că există o majoritate parlamentară gata să-l susţină. În acest moment, Guvernul nu mai are posibilitatea să lanseze ordonanţe de urgenţă", a precizat Pîslaru, într-o conferinţă de presă.

”Nu vom începe consultările pe un proiect care nu are un minim acord de principii”

Ministrul interimar al Muncii a subliniat că proiectul salarizării va fi promovat doar după obţinerea unui acord de principii cu o majoritate parlamentară pro-europeană.

"Prin urmare, singurul cadru prin care îl putem adopta este un proiect de lege sau o iniţiativă parlamentară, în momentul în care vom reuşi să avem un minim acord pe aceste principii, pentru ca practic să nu existe o sărire la beregată instantanee pe un proiect care, din raţiuni strict politice, să trebuiască să îl critice unii şi ceilalţi, şi să putem să ne îndreptăm către o coalizare pe această reformă crucială, inclusiv în PNRR, cu miză financiară. Ca timp, speranţa mea este ca, după ce lucrurile se mai răcoresc, săptămâna viitoare, să putem avea o reacţie de la partide pe această listă de principii pe care o vom transmite partidelor, pentru a vedea dacă putem avea un acord. Ca să clarific, nu vom începe consultările pe un proiect care nu are un minim acord de principii cu o majoritate parlamentară, încep şi eu acum, că terminologia e foarte complicată, pro-europeană, ca să fie foarte explicită sintagma", a adăugat ministrul.