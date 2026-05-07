„Avem solicitări din partea unor state apropiate de Rusia, ai căror reprezentanți intenționează să fie la Moscova. O dorință ciudată… în aceste zile. Nu recomandăm”, a declarat Zelenski în discursul din 7 mai.

Președintele Ucrainei a menționat că Kievul a propus anterior Moscovei încetarea focului începând cu 6 mai, „însă la propunerea noastră de pace au urmat doar noi lovituri rusești și noi amenințări din partea Rusiei”.

„Ei vor ca Ucraina să le permită să-și organizeze parada, să iasă în siguranță în piață o oră pe an, iar apoi să continue să ne ucidă oamenii și să ducă războiul. Rușii vorbesc deja despre lovituri după 9 mai. O logică ciudată și cu siguranță inadecvată a conducerii ruse”, a spus Zelenski.

La parada din 9 mai de la Moscova sunt așteptați liderii Belarusului, Malaeziei, Laosului și ai regiunilor parțial recunoscute Abhazia și Osetia de Sud.

Rusia a anunțat anterior că va introduce unilateral o încetare a focului în perioada 8–10 mai.

Ca răspuns, Ucraina a propus un „regim de liniște” începând cu 6 mai, însă Rusia a respins propunerea și a continuat atacurile asupra Ucrainei.

Ministerul rus al Apărării a amenințat că, dacă Ucraina va încerca să perturbe celebrarea Zilei Victoriei la Moscova, forțele ruse „vor lansa un atac masiv cu rachete asupra centrului Kievului”.

În contextul pregătirilor pentru 9 mai, autoritățile din peste 20 de orașe din Rusia au anulat paradele, iar la Moscova și în alte orașe s-a decis organizarea evenimentului fără tehnică militară.