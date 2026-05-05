Tanczos Barna: România poate închide una dintre cele mai dificile perioade începând din august, într-un cadru politic stabil

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
62563761

Vicepremierul demis Tanczos Barna afirmă că, după demiterea Guvernului, România se confruntă cu o nouă criză politică, ”deşi nu aceasta a fost şi nu aceasta este aşteptarea oamenilor”. 

autor
Mihaela Ivăncică

"Din nou a căzut un guvern, iar România se confruntă cu o nouă criză politică, deşi nu aceasta a fost şi nu aceasta este aşteptarea oamenilor. Din nou nu s-a reuşit să avem o perioadă de măcar un an fără o criză guvernamentală. Din nou a fost picat guvernul fără să se ştie ce urmează iar între partide domneşte o stare de incertitudine generalizată. Din nou, vor fi necesare săptămâni, poate luni, pentru a coagula o majoritate parlamentară şi a desemna un prim-ministru. Un nou guvern, noi planuri (!?), noi angajamente, din nou - pentru a nu ştiu câta oară - o criză politică Dâmboviţeană. Este greu de vorbit despre acest subiect, pentru că de fiecare dată se pune, pe bună dreptate, întrebarea: cum am ajuns noi, reprezentanţii comunităţii maghiare, să fim din nou implicaţi în această situaţie?", a arătat Tanczos Barna, marţi, într-o postare pe Facebook.

El a amintit că, în ultimul an şi jumătate, UDMR a făcut parte din ultimele două coaliţii guvernamentale.

"Atunci când, în decembrie 2024, am decis să ne asumăm guvernarea, am fost conştienţi de cât de critică era situaţia. Ne-am dorit un guvern stabil şi predictibil, de aceea am acceptat responsabilitatea guvernării. Cinci luni mai târziu, demisia prim-ministrului a aruncat din nou ţara într-o criză politică. Deşi ştiam că va fi dificil să continuăm, am considerat că din interiorul coaliţiei putem orienta deciziile în direcţia bună şi le putem corecta pe cele greşite. Aşa am crezut. Am sperat că fiecare politician responsabil, atunci când constată că sunt probleme, se va implica activ şi va încerca să contribuie, prin soluţii concrete, la depăşirea crizei", a adăugat el.

Tanczos a subliniat că este greu de spus ce ar putea face UDMR în această conjunctură politică.

"Privind retrospectiv după un an şi jumătate şi înţelegând nemulţumirea tot mai multor oameni, devine din ce în ce mai legitimă întrebarea: ce putem face noi într-o conjunctură politică în care partidele politice din România nu reuşesc de zeci de ani să ofere stabilitate şi predictibilitate. Astăzi, sincer, şi mie îmi este dificil să ofer un răspuns clar. Cu toate acestea, în condiţiile unui cadru politic stabil, România are toate şansele ca, începând din luna august, pe fondul unei scăderi semnificative a inflaţiei, să închidă una dintre cele mai dificile perioade ale ultimelor decenii, iar de anul viitor, printr-o nouă lege de salarizare în sectorul public, prin indexarea pensiilor cu inflaţia şi prin menţinerea investiţiilor la un nivel adecvat, să revină la o perioadă de stabilitate economică. Indiferent dacă UDMR va fi sau nu la guvernare, aceasta este o perspectivă realistă, acesta trebuie să fie obiectivul", a arătat el.

Guvernul Bolojan a picat. Moțiunea de cenzură PSD-AUR a trecut cu 281 voturi „pentru”

Sursa: News.ro

Etichete: guvern, motiune de cenzura, tanczos barna,

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Fabulos: România, locul 3 la Europeanul de Culturism și Fitness! Fetele și băieții au întors toate privirile
GALERIE FOTO Fabulos: România, locul 3 la Europeanul de Culturism și Fitness! Fetele și băieții au întors toate privirile
Citește și...
Stiri Politice
Bolojan a anunțat ce va face după ce guvernul său a fost demis de parlament. ”Decizia este definitivă”

PNL va intra în opoziție și exclude orice formă de guvernare alături de PSD, a anunțat europarlamentarul Gheorghe Falcă. Potrivit acestuia, Bolojan a prezentat liberalilor ”viața PNL de aici încolo”. 
Stiri Politice
Ce s-a întâmplat după moțiunea de cenzură care a demis Guvernul. Mesajul transmis de Ilie Bolojan în ședința PNL

La doar 3 ore după vot, liderii PNL s-au reunit în ședință extraordinară și au decis să rămână alături de Ilie Bolojan și să meargă în opoziție. Asta chiar dacă unii dintre ei declaraseră cu puțin timp înainte că ar trebui refăcută alianța cu PSD.
Stiri Economice
Budăi (PSD): Domnul Bolojan cade şi Bursa creşte cu 1%. Cum explică specialiștii

Deputatul PSD Marius Budăi arată că demiterea Guvernului nu a destabilizat economia, aşa cum susţineau ''unii colegi de la USR şi PNL, dar şi fanii domnului Bolojan''.

Recomandări
Stiri Politice
Nicușor Dan, prima reacție după căderea Guvernului: O decizie democratică. Încep negocierile pentru formarea unui nou guvern

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că moțiunea de cenzură care a dus la căderea Guvernului Ilie Bolojan ”este o decizie democratică a Parlamentului” și vor ”începe negocierile pentru formarea unui nou guvern”.

Stiri Politice
Liberalii își mențin poziția. PNL refuză coaliția cu PSD după un nou vot intern. Surse politice: 34 ”pentru”, 0 ”împotrivă”

Conducerea PNL a decis, printr-un vot intern cu majoritate clară, să mențină poziția de a nu mai forma o coaliție cu PSD, consolidând astfel ruptura politică dintre cele două partide.

Stiri Politice
Ce s-a întâmplat după moțiunea de cenzură care a demis Guvernul. Mesajul transmis de Ilie Bolojan în ședința PNL

La doar 3 ore după vot, liderii PNL s-au reunit în ședință extraordinară și au decis să rămână alături de Ilie Bolojan și să meargă în opoziție. Asta chiar dacă unii dintre ei declaraseră cu puțin timp înainte că ar trebui refăcută alianța cu PSD.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 05 Mai 2026

51:59

Alt Text!
Vorbește Lumea
5 Mai 2026

01:44:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 4 Mai 2026

14:10

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Fonduri fără fond

42:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Charalambous, înapoi la FCSB? MM Stoica s-a lămurit și a făcut anunțul

Sport

Angelescu a spus-o direct! Legenda care va prelua banca Rapidului: „E în top 3 din istorie”