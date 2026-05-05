El a mai declarat că dacă va avea ocazia şi dacă va depinde de acest partid, atunci Călin Georgescu va fi nominalizat pentru funcţia de premier.

"Nicuşor Dan a avut o reacţie bolnăvicioasă şi a spus că nu poate fi vorba de aşa ceva. (...) În primul rând, pentru acest lucru trebuie să se manifeste domnul Călin Georgescu şi să mergem în acea direcţie, pentru că domnul Călin Georgescu, în opinia noastră, este preşedintele României şi au fost anulate nedrept nişte alegeri. Trebuie să revenim la democraţie, la cadrul constituţional. Dacă se ajunge acolo, nu se pune nicio problemă, însă vedeţi care sunt duşmanii cu care ne confruntăm. Şi vedeţi că, în primul rând, Nicuşor Dan face nişte consultări mai întâi informale şi după aceea formale. Vom vedea care este cadrul, vom vedea ce se întâmplă mâine. Noi avem toate scenariile în faţa noastră şi vom acţiona în consecinţă conform voinţei poporului român. Dacă vom avea ocazia şi ţine de noi, cu siguranţă, da", a spus Simion într-un briefing de presă.

El a fost întrebat dacă se va duce în faţa preşedintelui Nicuşor Dan cu propunerea Călin Georgescu pentru funcţia de premier.

Acesta a arătat că Ilie Bolojan este vinovatul pentru criza economică recentă, iar preşedintele Nicuşor Dan este vinovatul pentru criza politică.

"Poporul român îşi doreşte o resetare. Poporul român a votat pentru schimbare în 2024 şi în 2025. Această schimbare nu a venit. Dacă Nicuşor Dan îşi închipuie că va merge printr-un blat tot cu această coaliţie, aşa-zis pro-europeană, înainte şi românii nu îl vor taxa, greşeşte", a declarat George Simion.