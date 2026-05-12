Vremea va fi rece în România în această săptămână, cu temperaturi mai scăzute decât ar trebui, dar se va încălzi pe parcurs, iar primele zile de vară se vor încadra în normalul perioadei, arată Administrația Națională de Meteorologie în prognoza pentru următoarele 4 săptămâni.

Săptămâna 11 mai - 18 mai 2026

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele normale pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice și sud-vestice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice, nordvestice, sudice și local în cele centrale și la munte, dar și deficitar în cele nord-estice.

Săptămâna 18 mai - 25 mai 2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în jumătatea estică a țării, dar și deficitare în cele vestice, sud-vestice și nord-vestice.

Săptămâna 25 mai - 1 iunie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor mai ridicate în regiunile sud-vestice.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile sud-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 1 iunie - 8 iunie 2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în regiunile nordvestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

***

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.