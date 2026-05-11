"E nevoie să ne asumăm guvernarea ca partid care dă prim-ministrul - ne-o asumăm. Rămânem într-o coaliţie de guvernare în care alţi parteneri din coaliţie să dea prim-ministrul - ne asumăm. Că va fi nevoie de un prim-ministru independent, tehnocrat - ne asumăm (...). De ce nu? Dacă asta este soluţia care va debloca lucrurile în momentul ăsta, de ce nu?", a afirmat el la RFI, potrivit Agerpres.

Social-democraţii îşi vor asuma guvernarea cu partide pro-occidentale şi se va constitui o nouă majoritate, a arătat Zamfir.

"Sigur, de ce nu? Dar această asumare va fi cu partide pro-occidentale. Dacă intenţia domniilor lor (PNL şi USR - n.r.) - şi nu ascund, că asta este, pentru că se vede în spaţiul public foarte limpede -, ei au genul de abordare 'domnule, aţi făcut o majoritate cu AUR împotriva Guvernului Bolojan, asumaţi-vă guvernarea'. Ei bine, nu o să se întâmple aşa. Am spus-o de la început - această moţiune de cenzură a avut un singur scop, ca domnul prim-ministru Ilie Bolojan să plece. (...) Nu va exista nicio colaborare la guvernare cu AUR. Dorim să ne asumăm o guvernare cu partide pro-occidentale, făcând o majoritate", a adăugat senatorul Daniel Zamfir.

Luni, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, va avea întâlniri cu reprezentanţi ai partidelor şi cu parlamentari neafiliaţi în vederea formării unei noi majorităţi parlamentare.

Potrivit unor surse politice, Grindeanu se întâlneşte, la Palatul Parlamentului, cu reprezentanţii UDMR, ai grupului minorităţilor naţionale şi cu deputaţi şi senatori neafiliaţi.

PSD vrea să coaguleze o nouă majoritate parlamentară în perspectiva formării unui guvern, în condiţiile în care PNL şi USR au decis să nu mai intre într-o alianţă de guvernare cu social-democraţii.

O primă serie de negocieri oficiale pentru formarea unui nou guvern ar putea avea loc vineri sau lunea viitoare la Palatul Cotroceni, arată sursele citate.