Luni seară, în timpul festivităţilor pentru titlu pe străzile Barcelonei, atacantul în vârstă de 18 ani a purtat un tricou special, clar destinat rivalilor săi.

„Slavă Domnului că nu sunt fan Real Madrid”, se putea citi pe tricoul afişat de Lamine Yamal. Vedeta Barcelonei a postat şi o fotografie cu el şi acest tricou pe contul său de Instagram. În timpul festivităţilor, el a fluturat şi steagul palestinian.

Lamine Yamal nu a jucat duminică seara, deoarece triplul campion al Spaniei suferă de o accidentare la coapsa stângă. Fiind indisponibil din 23 aprilie, nu va mai juca în acest sezon pentru clubul său. A încheiat sezonul cu 45 de apariţii în toate competiţiile, marcând 24 de goluri şi oferind 18 pase decisive.

Accidentarea sa nu ar trebui să-l împiedice să participe la Cupa Mondială.

Campania Spaniei la Cupa Mondială începe pe 15 iunie împotriva Capului Verde. La Roja va juca apoi împotriva Arabiei Saudite pe 21 iunie şi împotriva Uruguayului pe 27 iunie.