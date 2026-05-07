Susținută de Uber și alimentată de compania chineză de conducere autonomă Pony.ai, firma croată Verne operează, din 8 aprilie, 10 vehicule automatizate pentru un număr select de clienți din oraș, potrivit RFI.

Deși servicii similare sunt disponibile de ani buni în China și Statele Unite, mai multe companii concurează încă pentru a aduce serviciile de taxi autonom pe drumurile europene.

Serviciul Verne este conceput pentru a fi complet autonom, însă, în actuala etapă de implementare treptată, un „operator” uman se află temporar la volan, în cazul în care este necesară intervenția.

Operator fără intervenții

În timpul cursei AFP cu serviciul, despre care compania spune că este utilizat de 300 de persoane, operatorul — un angajat Verne pe nume Deni Link — nu a fost nevoit să intervină niciodată.

Călătoria, în mare parte lină, a fost întreruptă doar atunci când un vehicul care venea din sens opus a intrat pe banda greșită, obligând mașina să frâneze brusc.

„Ne cerem scuze, a trebuit să frânăm”, le-a transmis AFP și celorlalți pasageri o voce calmă de femeie.

În ciuda traficului adesea haotic din Croația și a intersecțiilor complicate, directorul operațiunilor Verne pe țară, Filip Cindric, a declarat că majoritatea curselor sunt finalizate „fără nicio intervenție”.

Potrivit lui Cindric, care a însoțit AFP în timpul cursei, 90% dintre utilizatori au acordat serviciului patru sau cinci stele și nu au fost raportate coliziuni după zeci de mii de kilometri parcurși.

Extindere graduală

Deși serviciul a fost anunțat pentru prima dată la începutul lunii aprilie, vehiculele au fost văzute rar pe străzile din Zagreb.

Deocamdată, mașinile operează în centrul orașului, în anumite zone din sud și în apropierea aeroportului, a declarat pentru AFP directorul general al Verne, Marko Pejkovic.

„Extinderea este graduală, fiecare nouă zonă fiind introdusă doar după validări detaliate și după ce sistemul își dovedește fiabilitatea în condiții reale”, a spus Pejkovic într-un comunicat.

Potrivit companiei, interesul pentru serviciul automatizat, care costă 1,99 euro pe cursă, a fost ridicat, aproximativ 4.000 de persoane aflându-se în prezent pe lista de așteptare.

Pejkovic a spus că prețul redus urmărește să atragă utilizatori și să încurajeze feedbackul, urmând ca tarifele să crească pe măsură ce serviciul se dezvoltă.

Alte orașe urmează

Comandate prin aplicația Verne, la fel ca orice serviciu de ridesharing, vehiculele automate sunt echipate cu mai multe camere, lasere lidar și radare pentru a naviga pe străzi.

Verne, fondată în 2019, a anunțat că poartă discuții în 11 orașe din Uniunea Europeană, Regatul Unit și Orientul Mijlociu.

La Zagreb, compania își propune să treacă la operarea complet fără șofer până la sfârșitul anului, în funcție de aprobările autorităților de reglementare.

Cu alte 30 de orașe analizate în prezent, Cindric a declarat că este mândru că Zagrebul a fost primul care a reușit acest lucru.

„Dacă ar fi fost atât de ușor, ar exista deja la Londra sau în alt mare oraș european”, a spus el.