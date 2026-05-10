Discuțiile ar putea avea loc la Moscova sau într-o țară terță. Liderul de la Kremlin s-a folosit de ceremonia de ieri pentru a transmite aceste mesaje.

Rusia a marcat împlinirea a 81 de ani de la victoria asupra Germaniei naziste printr-o paradă restrânsă în Piaţa Roşie.

De la defilare au lipsit vehiculele și echipamentele militare, din cauza ameninţării unui atac cu drone din partea Ucrainei.

În ultima clipă, pentru o paradă fără incidente, Donald Trump a mediat un armistițiu de trei zile între ruși și ucraineni.

Folosită până acum pentru a etala forța militară a Rusiei, parada din acest an a fost mult diminuată. Mii de soldați au mărșăluit în umbra Mausoleului lui Vladimir Lenin, iar avioanele forţelor aeriene au efectuat un survol afișând culorile alb, albastru şi roşu ale drapelului naţional. Însă nici tancuri, nici alte echipamente militare nu au rulat pe caldarâmul Pieței Roșii. În schimb, în montajul televiziunii de stat, au fost inserate materiale video demonstrative cu diversele unităţi ale armatei ruse.

În discursul său, Vladimir Putin a subliniat că armata rusă avansează în Ucraina.

Vladimir Putin: „Marea realizare a generației victorioase (în cel de-al doilea Război Mondial) îi inspiră astăzi pe soldații care conduc operațiunea militară specială (din Ucraina). Aceștia se confruntă cu o forță agresivă, înarmată și susținută de întregul bloc NATO. Și cu toate acestea, eroii noștri înaintează.” Sunt doar vorbe goale, cred analiştii.

Abbas Gallyamov, analist politic: „Putin a discreditat total ideea de victorie. Rușii se simt jefuiți în toate sensurile, nu doar economic, ci și în ceea ce privește securitatea și libertățile personale.” Formatul restrâns al defilării arata că, în acest an, Kremlinul pare să fi dat prioritate securităţii în locul tradiţionalei afișări a puterii, în condiţiile în care în ultimele săptămâni ucrainenii şi-au înteţit loviturile asupra infrastructurii energetice ruse.

Vladimir Putin: "Cine dorește să se întâlnească cu mine, să vină la Moscova și ne vom întâlni. Este posibil să ne întâlnim într-o țară terță, dar numai dacă se ajunge la un acord final privind un tratat de pace, care ar trebui să țină cont de o perspectivă istorică pe termen lung, pentru a participa la un astfel de eveniment sau pentru a semna ceva. Dar acesta ar trebui să fie punctul final, nu negocierile în sine."