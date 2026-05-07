Este un moment istoric pentru supervedeta columbiană în vârstă de 48 de ani, care a făcut senzaţie în urmă cu 16 ani, cu "Waka Waka", imnul Cupei Mondiale din 2010.

Versiunea integrală a piesei înregistrate de Shakira şi muzicianul nigerian Burna Boy va fi lansată pe 14 mai. FIFA, forul mondial al fotbalului, a distribuit, de asemenea, fragmentul publicat joi pe Instagram de cântăreaţa columbiană.

Weekendul trecut, vedeta pop Shakira a susţinut un concert gratuit pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro în faţa unui public uriaş, alcătuit din aproximativ 2 milioane de spectatori.