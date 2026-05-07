Parchetul a inițiat supraveghere penală împotriva fostului director general al Companiei Naționale de Administrare a Activelor din Ungaria, sub suspiciunea de deturnare a două miliarde și jumătate de forinți (peste 7 milioane de euro), a declarat joi purtătorul de cuvânt adjunct al procuraturii, potrivit agenției Hirado.

Membrii consiliului de administrație al unei societăți comerciale fondate de Societatea Națională Maghiară de Administrare a Activelor SRL, care este deținută exclusiv de stat, au încheiat în 2014 un contract de împrumut în valoare de 8.150.000 de euro, încălcându-și obligațiile de administrare a activelor.

Propunerea a fost primită în primele ore ale serii, iar o decizie unanimă a fost luată până la ora 8:00 a doua zi dimineață, chiar dacă societatea nu ar fi putut acorda un împrumut pe baza strategiei sale de gestionare a activelor, a transmis Máté Kövecs, reprezentantul parchetului maghiar.

Înainte de încheierea contractului de împrumut, nici compania împrumutată, nici compania care implementează proiectul – care nu a fost nici măcar menționată în cerere – nu au efectuat nicio verificare a creditului, nicio analiză de risc sau evaluare a garanțiilor.

Deși contractul conținea garanții, consiliul de administrație al companiei maghiare de stat a decis să prezinte propunerea pe motiv că respectivul contract și scrisoarea de autorizare desemnate drept garanție nu fuseseră încă finalizate. Disponibilitatea garanției nu era însă o condiție pentru intrarea sa în vigoare.

Banii Ungariei au ajuns la o companie de stat din România, care a fost ulterior lichidată

Potrivit acuzării, fostul director general a dispus pregătirea contractului de împrumut și a propunerii aferente și a aprobat conținutul acestora. Împrumutul a fost acordat unei companii românești cu capital majoritar de stat pentru a finanța o investiție într-o centrală solară. Cu toate acestea, investiția nu s-a materializat, iar compania românească - care nu a efectuat nicio rambursare în afară de dobânzile datorate în primii doi ani - a fost ulterior lichidată.

Pierderile financiare cauzate Ungariei depășesc două miliarde și jumătate de forinți (echivalentul a peste 7.000.000 de euro), spun procurorii maghiari.

Biroul Național de Investigații al Poliției a interogat anterior cinci suspecți în acest caz – trei membri ai consiliului de administrație, directorul general al companiei și directorul general al companiei care a solicitat împrumutul. Pentru a garanta acțiunea civilă intentată de companie, judecătorul de instrucție a dispus luna trecută confiscarea a 27 de proprietăți și drepturile de uzufruct ale suspecților. Hotărârea nu este încă definitivă.

Joi, autoritatea de anchetă l-a arestat și reținut pe fostul director general, care a fost interogat ca suspect, fiind suspectat de gestionare frauduloasă defectuoasă, care a cauzat pierderi financiare deosebit de semnificative.

Din cauza riscului ca suspectul să evadeze și să se ascundă, parchetul a solicitat dispunerea supravegherii penale și verificarea de către instanță a respectării regulilor de conduită cu ajutorul unui dispozitiv de urmărire. Moțiunea va fi soluționată de judecătorul de instrucție al Tribunalului Districtual Kecskemét.