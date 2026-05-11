Cadavrele au fost descoperite într-o staţie de triaj de către un angajat al Union Pacific, o companie feroviară de marfă, a precizat Departamentul de Poliţie din Laredo pentru The New York Times.

Poliţia a deschis o anchetă.

"Este un eveniment foarte regretabil. Sunt mult prea multe vieţi pierdute", a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei, Jose Espinoza, citat de CNN.

Temperaturile din apropierea locului unde trenul s-a oprit au atins 32 de grade Celsius duminică.

Doi migranţi au murit după ce au fost găsiţi blocaţi într-un tren în Texas în 2023.

Cu un an mai devreme, 53 de migranţi au fost găsiţi morţi după ce au fost abandonaţi într-un camion supraîncălzit pe o şosea izolată din Texas.