Cadavrele au fost descoperite într-o staţie de triaj de către un angajat al Union Pacific, o companie feroviară de marfă, a precizat Departamentul de Poliţie din Laredo pentru The New York Times.

Poliţia a deschis o anchetă.

"Este un eveniment foarte regretabil. Sunt mult prea multe vieţi pierdute", a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei, Jose Espinoza, citat de CNN.

Temperaturile din apropierea locului unde trenul s-a oprit au atins 32 de grade Celsius duminică.

Citește și
Orașul în care ajung anual milioane de tone de haine aruncate de marile economii ale lumii. Localnicii plătesc prețul

Doi migranţi au murit după ce au fost găsiţi blocaţi într-un tren în Texas în 2023.

Cu un an mai devreme, 53 de migranţi au fost găsiţi morţi după ce au fost abandonaţi într-un camion supraîncălzit pe o şosea izolată din Texas.