Moneda națională dă semne de stabilizare după șocul politic: euro coboară spre 5,22 lei pe interbancar

Stiri Economice
Data publicării:
Data actualizării:
Id272682 inquam photos george calin
Inquam Photos / George Calin

Piața valutară a început săptămâna într-o notă mai calmă, după volatilitatea puternică provocată de demiterea Guvernului Bolojan. 

autor
Vlad Dobrea

Cu aproximativ 40 de minute înainte de publicarea cursului oficial al BNR, moneda europeană era cotată pe piața interbancară în jurul valorii de 5,2200 lei.

Săptămâna trecută, leul a atins cel mai slab nivel din istorie în raport cu euro, după ce Banca Națională a României a anunțat pe 6 mai 2026 un curs oficial record de 5,2688 lei pentru un euro.

Deprecierea accelerată a monedei naționale a venit pe fondul tensiunilor politice generate de moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, investitorii reacționând rapid la instabilitatea care se anunța.

Bursa de Valori București atinge un nou maxim istoric: indicele BET sparge pragul de 30.000 de puncte

Bursa de Valori București a atins luni un nou maxim istoric, după ce indicele BET a depășit pentru prima dată pragul psihologic de 30.000 de puncte.

La ora redactării acestei știri, indicele BET se tranzacționa la 30.100 de puncte, în urcare cu 1,30%, consolidând unul dintre cele mai puternice raliuri bursiere din Europa.

BET, principalul indice al pieței locale, reunește cele mai lichide 20 de companii listate la Bursa de Valori București.

Citește articol integral AICI.

 

Cum să vezi știrile de pe Știrile ProTV primele în Google. Ghid pentru setarea sursei preferate

Sursa: StirilePROTV

Etichete: curs, euro, leu, stabilizare,

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dacia Sandman, ”mașina-casă” care a făcut valuri pe internet! Imagini spectaculoase
GALERIE FOTO Dacia Sandman, ”mașina-casă” care a făcut valuri pe internet! Imagini spectaculoase
Citește și...
Stiri Economice
Bursa de Valori București atinge un nou maxim istoric: indicele BET sparge pragul de 30.000 de puncte

Bursa de Valori București a atins luni un nou maxim istoric, după ce indicele BET a depășit pentru prima dată pragul psihologic de 30.000 de puncte.
Stiri Economice
De ce are România preţuri mari la energia electrică. Preşedintele AEI: Nu contează cât produci, ci când şi cum produci

România are preţuri mari la energia electrică din cauza lipsei de flexibilitate a sistemului energetic, explică, într-un comunicat de presă, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă.
Stiri Economice
Cea mai mare companie petrolieră din lume a anunțat o creștere de 25% a profitului, datorită crizei din Strâmtoarea Ormuz

Aramco, cea mai mare companie petrolieră din lume, a anunțat duminică că profitul său din primul trimestru a crescut cu 25%, pe fondul întreruperii aprovizionării cu petrol și al creșterii prețurilor cauzate de conflictul din Iran.

Recomandări
Stiri Justitie
Marian Vanghelie, trimis în judecată în dosarul Economat. Prejudiciu de 120 milioane lei, impus fostului edil din Sectorul 5

Fostul primar Marian Vanghelie a fost trimis în judecată, alături de alte 30 de persoane, într-un dosar privind prejudicierea Economat Sector 5 cu peste 120 de milioane de lei, a anunţat, luni, Direcţia Naţională Anticorupţie.

Stiri Politice
PSD reclamă o posibilă problemă constituțională: OUG privind apărarea, publicată după căderea Guvernului Bolojan

Senatorul PSD Radu Oprea a declarat luni că "este o abordare greşită" din partea Guvernului demis condus de Ilie Bolojan să trimită la Monitorul Oficial o ordonanţă de urgenţă privind industria de apărare după ce a devenit Guvern interimar.

iBani
Unde pierdem bani fără să ne dăm seama. Cum toate s-au scumpit, tot mai mulți români caută soluții online

Într-o perioadă în care multe produse și servicii se scumpesc, sunt tot mai mulți români care simt că banii nu le mai ajung până la finalul lunii și caută soluții online.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
(P) Amânarea tratamentelor dentare și impactul asupra sănătății generale

17:54

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Mai 2026

29:24

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Uraniu fără reacție

42:28

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 13

23:23

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Drăgușin radiază: anunțul englezilor îl scutește, în mare măsură, de rușinea carierei!

Sport

Tottenham - Leeds, EXCLUSIV pe VOYO de la 22:00! Echipa lui Radu Drăgușin luptă pentru salvarea de retrogradare