Moneda națională dă semne de stabilizare după șocul politic: euro coboară spre 5,22 lei pe interbancar

Cu aproximativ 40 de minute înainte de publicarea cursului oficial al BNR, moneda europeană era cotată pe piața interbancară în jurul valorii de 5,2200 lei.

Săptămâna trecută, leul a atins cel mai slab nivel din istorie în raport cu euro, după ce Banca Națională a României a anunțat pe 6 mai 2026 un curs oficial record de 5,2688 lei pentru un euro.

Deprecierea accelerată a monedei naționale a venit pe fondul tensiunilor politice generate de moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, investitorii reacționând rapid la instabilitatea care se anunța.

Bursa de Valori București atinge un nou maxim istoric: indicele BET sparge pragul de 30.000 de puncte

Bursa de Valori București a atins luni un nou maxim istoric, după ce indicele BET a depășit pentru prima dată pragul psihologic de 30.000 de puncte.

La ora redactării acestei știri, indicele BET se tranzacționa la 30.100 de puncte, în urcare cu 1,30%, consolidând unul dintre cele mai puternice raliuri bursiere din Europa.

BET, principalul indice al pieței locale, reunește cele mai lichide 20 de companii listate la Bursa de Valori București.

