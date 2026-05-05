Acestea vor fi bazate pe platforma Mireo Plus H, marcând primul contract pentru trenuri cu hidrogen din România și unul dintre primele proiecte de acest tip din Europa de Est.

Prima flotă de trenuri cu hidrogen pentru România

„Suntem mândri să livrăm prima flotă de trenuri cu hidrogen pentru România. Cu Mireo Plus H, combinăm o platformă regională de tren deja dovedită cu tehnologie de ultimă generație pe bază de hidrogen, făcând posibil transportul feroviar fără emisii pe liniile neelectrificate”, a declarat Andre Rodenbeck, potrivit publicației Interesting Engineering.

„Hidrogenul va juca un rol esențial în atingerea mobilității neutre din punct de vedere climatic în Europa, iar acest proiect demonstrează clar cum inovația poate fi transformată în soluții feroviare fiabile și atractive din punct de vedere economic.”

Decarbonizarea transportului feroviar regional

Proiectul reprezintă un pas important către decarbonizarea transportului feroviar regional și modernizarea serviciilor de transport de pasageri din România. Acordul include atât livrarea trenurilor, cât și servicii complete de mentenanță și reparații pentru o perioadă inițială de 15 ani. Trenurile urmează să intre în circulație cu pasageri în 2029.

Compania a precizat că trenurile destinate României sunt construite pe platforma Siemens Mireo și vor fi configurate ca rame articulate cu două unități, având o viteză maximă de operare de 120 km/h.

Fiecare tren va avea 131 de locuri fixe și încă 5 locuri rabatabile, oferind un nivel ridicat de confort pentru pasageri și eficiență operațională.

Trenurile vor putea circula și în tracțiune multiplă, cu până la două unități cuplate, oferind flexibilitate pentru necesitățile actuale și viitoare ale operatorului.

Sisteme moderne de siguranță

Vehiculele vor fi echipate cu sistemul de protecție PZB (control intermitent al trenului) și cu European Train Control System (ETCS), pentru conformitate cu standardele europene de siguranță și interoperabilitate.

Un sistem modern de informare a pasagerilor va furniza informații continue despre călătorie prin afișaje interioare și exterioare, precum și prin anunțuri automate.

Pe lângă livrarea trenurilor, contractul include un pachet complet de mentenanță pentru 15 ani, cu posibilitate de extindere pentru încă 15 ani. Activitățile de întreținere vor fi realizate local, în România, inclusiv într-un depou dedicat din București.

Pachetul include servicii integrate complete: mentenanță preventivă și corectivă, revizii generale, responsabilitate integrală pentru întreținere și aprovizionare continuă cu materiale.

Modelele Mireo Plus H și Mireo Plus B fac parte din platforma de succes Mireo a Siemens Mobility, care include în prezent 24 de flote și aproape 600 de trenuri.