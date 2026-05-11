Tinerii polițiști petreceau în club cu un grup de prieteni. Martorii spun că, la un moment dat, luați de val, aceștia ar fi dansat pe masă. Ar fi spart o sticlă și pahare, iar cioburile au zgâriat o fată aflată în apropiere.

Polițiștii au făcut scandal după ce li s-a cerut să fie decenți

Iubitul acesteia le-a cerut să fie decenți. A urmat o discuție aprinsă, așa că au fost scoși din local de angajați. Unul dintre agenți a sunat la 112 și a cerut ajutorul colegilor, după ce ar fi fost lovit. Tânărul reclamat și un amic de-al sau au fost duși la postul de poliție, unde au fost amendați pentru tulburarea liniștii și ordinii publice. Polițistul nu a depus reclamație.

Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Vaslui au anunțat însă că agenții implicați în scandal sunt cercetați de superiori, iar faptul că erau liberi nu reprezintă o scuză pentru un astfel de comportament.