Rănitul a fost transportat la spital, iar medicii au reușit să îl stabilizeze. Prins la scurt timp, principalul suspect a declarat la audieri că un gând divin l-ar fi împins să comită fapta.

Potrivit unor martori, suspectul ar fi fost văzut cum se plimba în vecinătatea casei pastorului. La un moment dat, când l-a zărit pe bărbat, acesta ar fi intrat în curte și i-ar fi spus că ar vrea să discute cu el. Pastorul în vârstă de 76 de ani l-ar fi refuzat, spunându-i că trebuie să plece și că nu este un moment potrivit. Când a dat să intre în casă, individul l-ar fi urmat, a scos un cuțit și s-ar fi năpustit asupra pastorului, mai spun anchetatorii.

Victima a fost înjunghiată de mai multe ori în zona gâtului. Chiar și după ce a căzut la pământ, agresorul ar fi continuat să atace. Îngrozită, soția pastorului a încercat să își protejeze soțul, însă a fost și ea lovită cu pumnii.

Alertați de țipetele disperate de ajutor, vecinii au intervenit. Abia atunci atacatorul a fugit cu mașina de la fața locului. Imediat s-au făcut filtre prin tot orașul și, în mai puțin de o oră, suspectul a fost găsit într-o comună din apropiere, unde are o locuință.

Între timp, pastorul a fost stabilizat de medici.

Surse din anchetă spun că, la audieri, suspectul a spus doar că a fost mânat de un gând divin spre această misiune.

Individul a fost reținut, iar luni urmează să ajungă în fața magistraților, cu propunere de arestare preventivă pentru tentativă de omor.