„În pofida armistiţiului anunţat, forţele ucrainene au atacat poziţiile trupelor noastre cu drone de atac şi artilerie”, a declarat Ministerul rus al Apărării într-un comunicat.

În total, se specifică în comunicat, ucrainenii au făcut 12 încercări de a avansa spre poziţiile deţinute de armata rusă în diverse sectoare ale frontului.

În plus, se adaugă în comunicat, ucrainenii ar fi atacat infrastructura civilă din peninsula Crimeea, mai multe regiuni de frontieră, Caucaz şi alte zone precum Moscova şi Perm (Urali).

Ministerul Apărării a estimat 8.900 de încălcări ale armistiţiului de către ucraineni, inclusiv peste 7.000 de atacuri cu drone şi peste 1.000 de atacuri cu tancuri, artilerie, lansatoare de rachete şi mortiere de la intrarea în vigoare a acestuia la miezul nopţii.

Rusia anunță că va răspunde „simetric”

El a subliniat că, în consecinţă, trupele sale trebuiau să răspundă „simetric”.

Anterior, Kremlinul a negat orice încercare a Ucrainei de a sabota parada militară din Piaţa Roşie, care marchează cea de-a 81-a aniversare a victoriei Armatei Roşii asupra Germaniei naziste în cel de-al Al Doilea Război Mondial.

„Nu au încercat nimic. Totul a mers bine”, declarase purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, presei locale.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri seară un acord între cele două părţi beligerante pentru un armistiţiu de trei zile (de sâmbătă până luni) în Ucraina, care a fost confirmat ulterior de Kremlin şi de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.