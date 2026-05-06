„Spring Wind – The Awakening” („Vânt de primăvară – Trezirea”) prezintă campania de doi ani care a precedat victoria lui Peter Magyar la alegerile parlamentare de la începutul lunii aprilie, punând capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban.

Peter Magyar: „Filmul i-a ajutat pe oameni să descopere adevărul”

Cetățenii ungari „nu au avut ocazia să ne cunoască obiectivele sau să-i vadă altfel pe politicienii ungari. La fel ca și copiii mei, care urmăresc propaganda, nu au avut posibilitatea să afle adevărul”, a declarat Peter Magyar la o conferință de presă organizată în cadrul Festivalului de Film Independent de la Sestri Levante, în nordul Italiei.

„Poate de aceea acest film a fost atât de important pentru toată lumea, pentru că i-a ajutat să mă descopere, să descopere adevărul și să simtă ceva”, a subliniat premierul ales.

Viitorul premier al Ungaria a refuzat miercuri să răspundă întrebărilor politice. El este așteptat joi la Roma pentru prima sa întâlnire cu premierul italian Giorgia Meloni, după o primire cordială la Bruxelles, la sfârșitul lunii aprilie.

Documentarul, urmărit de milioane de ungari pe YouTube

După lansarea inițială a documentarului în cinematografe, opozantul lui Viktor Orban „a insistat destul de mult pentru difuzarea sa pe YouTube, în special în weekendul de Paște, când familiile ungare se reunesc”.

Potrivit echipei de filmare, documentarul a fost urmărit de 3,4 milioane de persoane, adică aproximativ o treime din cei aproape 10 milioane de cetățeni ai Ungaria.

„Am sperat, și poate am avut dreptate, că acesta ar fi momentul potrivit ca familia să se așeze împreună, să vizioneze filmul și apoi să discute despre el. Am primit foarte multe reacții de la oameni, de la cei mai tineri până la cei mai în vârstă, de la alegători indeciși și chiar de la alegători ai partidului Fidesz”, a declarat Peter Magyar.

Documentarul a fost realizat de o echipă mică, complet independentă, „în cel mai mare secret”, a explicat regizorul Tamás Yvan Topolánszky.

„Nu știam la ce să ne așteptăm din partea serviciilor de informații”, a adăugat regizorul.