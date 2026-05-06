Licitația, care va avea loc pe 5 iunie și va fi organizată de Heritage Auctions, va sprijini Matthew Perry Foundation, înființată după moartea actorului cu scopul de a combate stigmatizarea dependenței și de a oferi ajutor în procesul de recuperare în urma abuzului de substanțe.

Matthew Perry s-a luptat cu dependența de alcool și droguri o mare parte din viață și a fost găsit mort într-o cadă cu hidromasaj la reședința sa din Hollywood, în 2023, la vârsta de 54 de ani. Medicul legist a stabilit că efectele acute ale ketaminei, un anestezic, au constituit cauza principală a decesului.

„Matthew credea că dependența trebuie abordată cu compasiune și cu ajutorul științei, nu cu stigmatizare și tăcere”, a declarat Lisa Kasteler Calio, directoarea executivă a fundației. „Această licitație susține eforturile fundației de a extinde accesul la îngrijiri bazate pe dovezi științifice și de a combate stigmatizarea. Este încă o modalitate prin care ne asigurăm că nimeni nu trebuie să lupte singur împotriva acestei boli.”

Obiecte emblematice din „Friends”, scoase la licitație

Printre obiectele scoase la licitație se numără scenariul episodului pilot al serialului Friends — pe vremea când acest sitcom extrem de influent purta titlul provizoriu „Six of One” — semnat de Matthew Perry și de colegii săi de distribuție: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc și David Schwimmer. Prețul de pornire al scenariului este de 500 de dolari (700 de dolari australieni și 370 de lire sterline), iar documentul a fost donat de Warner Bros., compania care a produs serialul.

De asemenea, la licitație este scoasă o colecție de 26 de scenarii din Friends care i-au aparținut lui Matthew Perry, provenind din episoade-cheie, printre care „Cel în care Ross se bronzează”, „Cel în care Joey vorbește franceza” și finalul serialului, format din două părți. Pachetul are un preț de pornire de 1.000 de dolari.

Artă, obiecte personale și memorabilia cu tema Batman

Premiul Screen Actors Guild al lui Matthew Perry, câștigat pentru cea mai bună interpretare a unei distribuții într-un serial de comedie în 1995, este disponibil spre vânzare, la fel ca și replica personală a cadrului galben al vizorului care atârna pe ușa apartamentului Monicăi și al lui Rachel.

Sunt scoase la vânzare și lucrări din colecția de artă a lui Matthew Perry, printre care un original semnat de Banksy, estimat să se vândă cu peste 800.000 de dolari, precum și ceasul său cu tema Batman, o masă de ping-pong personalizată cu tema Batman (fără plasă) și versuri scrise de mână, înrămate, ale formației Little River Band.

Site-ul licitației a fost deschis marți. Obiectele vor fi expuse în Beverly Hills în perioada 18–29 mai, înaintea licitației din 5 iunie, care va avea loc la sala de expoziții a Heritage Auctions din Dallas și online.