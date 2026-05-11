Când forțele ruse s-au retras luna trecută din bastionul strategic Kidal din nordul Maliului - retrăgându-se sub huiduielile chiar ale rebelilor pe care fuseseră trimise să-i înfrângă - au cedat mai mult decât un simplu teritoriu.

Observatorii caracterizează retragerea „Africa Corps”, susținut de Kremlin, drept o lovitură umilitoare pentru prestigiul Moscovei ca partener principal în domeniul securității în regiunea Sahel din Africa, considerată pe scară largă cel mai periculos focar de terorism din lume.

De când militanții legați de Al-Qaeda și rebelii tuaregi separatiști din nord au lansat atacuri simultane pe 25 aprilie - cele mai îndrăznețe din ultimul deceniu - Mali s-a afundat și mai mult în haos. Alianța lor neobișnuită a permis o campanie rapidă care a dus la cucerirea mai multor baze militare din nordul Maliului, scrie CNN.

Confruntat cu o încercuire în orașul deșertic Kidal, grupul „Africa Corps” - care operează acum sub comanda Ministerului Apărării din Rusia, după ce a înlocuit Grupul Wagner - a negociat un acord de trecere în siguranță cu militanții pentru a-și evacua personalul. Acest episod a evidențiat limitele tot mai mari ale capacității Moscovei de a-și proteja aliații, reflectând eșecurile recente în asigurarea regimurilor lui Bashar al-Assad în Siria, Nicolás Maduro în Venezuela și conducerii din Iran.

Kidal, situat la aproximativ 1.600 km nord-est de capitala Bamako, a fost capturat de armata maliană și de mercenarii ruși în 2023, punând capăt unei domnii rebele de aproape un deceniu.

Această victorie a simbolizat supremația Moscovei asupra eforturilor occidentale în Africa și a scos în evidență influența crescândă a Rusiei în regiunea Sahel, unde sentimentul antioccidental este în creștere. Regiunea Sahel se întinde pe o distanță de peste 4.800 de kilometri în Africa, chiar la sud de deșertul Sahara, și cuprinde porțiuni din Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Ciad, Sudan, Camerun și Gambia.

Rusia a intrat în această zonă după ce forțele occidentale, implicate în operațiuni antiteroriste în anumite părți ale regiunii Sahel, au fost alungate de diverse guverne din regiune între 2022 și anul trecut.

Mali, o fostă colonie franceză afectată de mult timp de insurgență, este guvernată de o juntă militară în urma unor lovituri de stat consecutive în 2020 și 2021. După ce a rupt legăturile cu forțele franceze și cu forțele de menținere a păcii ale Națiunilor Unite, regimul a apelat la Moscova pentru sprijin în materie de securitate.

Cu toate acestea, căderea orașului Kidal expune acum fragilitatea acestei strategii.

Pe 26 aprilie, Frontul de Eliberare a Azawadului (FLA), un grup separatist format în principal din tuaregi, a declarat pe rețelele de socializare că a ajuns la un acord cu trupele ruse pentru a părăsi definitiv Kidal, proclamând că orașul „este acum liber”.

Promisiunile Rusiei nu se ridică la înălțimea așteptărilor

Pe măsură ce influența Occidentului în Africa scade, Rusia a devenit prima opțiune pentru liderii aflați în dificultate care caută asistență în domeniul securității fără condițiile impuse de Occident în materie de drepturile omului. Cu toate acestea, abordarea Moscovei este în mare măsură de natură tranzacțională: securitate în schimbul resurselor.

Amploarea orientării Africii către Rusia a fost evidențiată la Summitul Rusia-Africa din 2023 de la Sankt Petersburg, unde președintele Vladimir Putin a anunțat acorduri de cooperare militară cu peste 40 de țări.

Tranziția de la operațiunea Wagner la Africa Corps nu a pus capăt creșterii nesiguranței în țările din Sahel conduse de armată, precum Mali, Burkina Faso și Niger.