Ministerul Mediului arată, vineri seară, că, având în vedere informațiile apărute în spațiul public privind incendiul izbucnit în zona Cernobîl, Ucraina, și monitorizarea evoluției norului de fum, instituțiile din subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor urmăresc permanent situația, împreună cu autoritățile competente.

”Potrivit estimărilor realizate de Administrația Națională de Meteorologie RA, direcția dominantă a vântului va favoriza deplasarea norului de fum către Belarus, ulterior către nordul și nord-estul Ucrainei și sud-vestul Rusiei, fără impact asupra teritoriului României”, arată sursa citată.

În paralel, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate - ANMAP, prin Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivității Mediului (RNSRM), monitorizează permanent radioactivitatea factorilor de mediu la nivel național, prin stații automate și laboratoare specializate care funcționează continuu.

”Până la acest moment, nu au fost înregistrate depășiri ale limitelor de avertizare sau atenționare privind radioactivitatea mediului în România. Valorile măsurate se încadrează în limitele normale și în tendințele multianuale specifice acestei perioade”, a precizat Ministerul Mediului.

Un incendiu forestier de proporții a izbucnit în Zona de Excludere de la Cernobîl, situată în nordul regiunii Kiev, iar în prezent, focul a cuprins peste 1100 de hectare, operațiunile de stingere fiind în curs, relatează Ukrainska Pravda, citând Serviciul Național de Urgență și Ministerul Afacerilor Interne.