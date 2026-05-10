Această plantă are efect antiseptic și acționează drept calmant pentru tuse și expectorant. Isopul apare menționat și în Biblie, în Vechiul Testament, drept planta purificării.

Ce este isopul și unde apare în Biblie

Isopul (Hyssopus officinalis) este o plantă perenă de grădină, veșnic verde, din familia mentei (Lamiaceae), cultivată pentru frunzele și florile sale aromate.

Planta are un miros dulce și un gust amar, ușor condimentat, și este folosită de mult timp ca aromatizant pentru alimente și băuturi, precum și în medicina populară.

Isopul este originar dintr-o zonă care se întinde din sudul Europei până în Asia Centrală și s-a naturalizat în America de Nord.

Cuvântul „isop” apare ca traducere a termenului „ezov” (în ebraică) în unele traduceri ale Bibliei, în special în Psalmul 51:7: „Curățește-mă cu isop și voi fi curat”, însă cercetătorii consideră că referințele biblice nu indică planta cunoscută astăzi ca isop, ci mai degrabă un amestec de plante, inclusiv Origanum syriacum (oregano sirian, numit frecvent „isop biblic”), conform christianity.

„Curățește-mă cu isop și voi fi curat; spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie, și oasele pe care le-ai zdrobit se vor bucura. Întoarce-Ți fața de la păcatele mele și șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine un duh nou și statornic”, se arată în psalmul 51:1-10

În Biblie, isopul este o plantă folosită în ritualuri de curățire; o plantă modestă care crește din zid, în contrast puternic cu cedrul.

Isopul comun (Hyssopus officinalis) din ordinul Labiatae, o plantă aromatică cu proprietăți stomahice, nu poate fi isopul biblic, deoarece nu este cunoscut în Palestina.

În schimb, plante aromatice înrudite din același ordin au fost identificate de autori evrei ca fiind isopul menționat în Biblie.

Probabil, isopul este identic cu termenul arab „za’atar”, folosit pentru un grup de plante aromatice din genurile maghiran și cimbru.

Oricare dintre acestea ar putea forma un mănunchi potrivit pentru stropire și au avantajul că ele cresc peste tot, inclusiv în deșert. Se crede că dintre toate varietățile, Origanum maru (o varietate de maghiran care crește pe ziduri și stânci) este cel mai probabil planta care apare în Biblie.

„Să luați un mănunchi de isop, să-l înmuiați în sângele din lighean și să ungeți pragul de sus și cei doi stâlpi ai ușii cu sângele din lighean. Niciunul dintre voi să nu iasă din ușa casei lui până dimineața”, se arată în Exodul 12:22.

Totodată, în Ioan 19:29-30 este scris: „Acolo era un vas plin cu oțet. Au pus într-un burete oțet, l-au fixat într-o ramură de isop și l-au apropiat de gura Lui. După ce a luat oțetul, Iisus a zis: «S-a sfârșit!» Apoi Și-a plecat capul și Și-a dat duhul.”

În Leviticul 14:52 apare din nou isopul.

„Astfel va curăți casa cu sângele păsării, cu apă vie, cu pasărea vie, cu lemn de cedru, cu isop și cu fir stacojiu.”

De ce era folosit în ritualurile din Vechiul Testament

Isopul are o istorie îndelungată de utilizare în alimentație și remedii. Un ceai concentrat preparat din frunze și îndulcit cu miere este un remediu tradițional pentru afecțiuni ale nasului, gâtului și plămânilor și este uneori aplicat extern pe vânătăi.

În Evul Mediu, isopul era folosit ca plantă pentru tocane. Utilizările moderne includ aromatizarea cărnii, peștelui, legumelor, salatelor, dulciurilor și a unor lichioruri precum absintul.

Mierea obținută din polen de isop este considerată deosebit de fină. Frunzele conțin ulei de isop, un ulei volatil folosit în parfumerie.

Ezov, isopul din Biblie, era folosit istoric în ritualuri de curățire a leproșilor, dar nu este Hyssopus officinalis, care nu este originar din Palestina; ci ar fi putut fi o specie de cimbrișor sau măghiran.

Isopul – simbol al purificării și curățării sufletești

Isopul, o plantă originară din regiunea mediteraneană, este menționat de mai multe ori în Vechiul și Noul Testament al Bibliei. În mod interesant, este amintit cel mai des în legătură cu procesul de curățire.

Biblia prezintă multe promisiuni prin care Dumnezeu vorbește despre înnoirea inimii, a duhului și a minții: „Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curați; vă voi curăți de toate necurățiile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou...” (Ezechiel 36:25-26).

În Scriptură, isopul este legat de acest adevăr atât literal, cât și simbolic. Prima dată este menționat când Dumnezeu le-a poruncit poporului Său să-l folosească pentru a fi deosebit de asupritorii lor din Egipt, conform biblestudytools.

Această poruncă a venit în timp ce poporul evreu aștepta eliberarea din Egipt. Dumnezeu trimisese deja nouă plăgi asupra Egiptului pentru a-Și arăta puterea, dar faraonul a refuzat să lase poporul să plece (Exodul 1–11).

Ultima plagă a fost cea mai gravă: Dumnezeu urma să lovească pe toți întâii născuți ai Egiptului, de la prinți până la animale. Totuși, a oferit un mod de protecție pentru poporul Său. Israeliților li s-a cerut să sacrifice un miel pentru fiecare familie, să gătească și să mănânce carnea, iar isopul trebuia folosit ca un fel de pensulă pentru a aplica sângele mielului pe marginile și partea de sus a ușii fiecărei case.

Leviticul 14:4 – „Preotul va porunci să se aducă pentru cel ce trebuie curățit două păsări vii, curate, lemn de cedru, fir stacojiu și isop.”

Dumnezeu dorea ca poporul Israel să trăiască după poruncile Sale. În schimbul ascultării, le promitea că le va purta de grijă și îi va binecuvânta. Un mod prin care Își arăta favoarea era vindecarea bolilor din mijlocul lor, iar oamenii trebuiau să răspundă prin aducerea de jertfe.

Isopul, lemnul de cedru, firul stacojiu și o pasăre vie erau folosite de preot pentru a stropi cu sânge o persoană vindecată de o boală de piele considerată „necurată”, precum lepra. Era un act ceremonial de curățire. În mod similar, preoții foloseau isopul și în alte ritualuri de purificare.

Numeri 19:2-6 – „Spune copiilor lui Israel să-ți aducă o vacă roșie fără cusur, fără defect și care n-a fost pusă la jug. Să o dai preotului Eleazar; să fie scoasă afară din tabără și junghiată înaintea lui.

Preotul Eleazar să ia cu degetul din sângele ei și să stropească de șapte ori spre partea din față a cortului întâlnirii. Sub ochii lui, vaca să fie arsă – pielea, carnea, sângele și măruntaiele ei. Preotul să ia lemn de cedru, isop și lână stacojie și să le arunce în focul în care arde vaca.”

Legătura dintre isop și ritualurile de iertare

Regele David a folosit imaginea isopului și a spălării rituale ca bază pentru o cerere personală adresată lui Dumnezeu, într-o perioadă din viața sa marcată de lupta cu păcatul.

Psalmul 51:7 – „Curățește-mă cu isop și voi fi curat; spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada.”

David a scris Psalmul 51 după ce a comis adulter cu Batșeba și a poruncit uciderea soțului ei. Profetul Natan l-a confruntat pentru păcatul săvârșit împotriva Domnului, iar acest pasaj face parte din răspunsul său sincer.

Acest psalm include mai multe elemente ale rugăciunii: o cerere de iertare, o mărturisire a greșelilor, o solicitare de înnoire și dorința de pocăință. Isopul este menționat în legătură cu iertarea pe care David o caută.

1 Regi 4:33 – „A vorbit despre plante, de la cedrul din Liban până la isopul care crește din ziduri. A vorbit și despre animale, păsări, târâtoare și pești.”

Când Dumnezeu l-a întrebat pe tânărul rege Solomon ce își dorește cel mai mult, acesta a răspuns „înțelepciune”. Dumnezeu i-a acordat-o, iar el a avut mai multă pricepere decât oricine din Israel și chiar din regiunile din Răsărit și Egipt. Pe măsură ce faima lui s-a răspândit, mulți veneau de departe ca să-l asculte.

În Noul Testament, isopul apare ca un instrument folosit în ultimele momente ale lui Iisus, în timp ce era răstignit și își vărsa sângele.

Cum era utilizat isopul în practicile religioase

Isopul este menționat de multe ori în Scriptură, de fiecare dată în momente în care Dumnezeu își restaurează poporul.

Unul dintre cele mai clare exemple apare în Exodul 12:22. În timpul primului Paște, Dumnezeu le-a spus israeliților să ia un mănunchi de isop, să-l înmoaie în sângele mielului și să ungă ușorii ușii. Acest gest i-a protejat de moarte.

Isopul a devenit astfel un instrument al salvării și al protecției divine.

Aici, isopul simbolizează credința pusă în practică. Planta în sine nu avea putere. Puterea venea din ascultarea de porunca lui Dumnezeu. Isopul apare și în Leviticul 14, în ritualurile de curățire pentru cei vindecați de boli. Era folosit împreună cu apă și sânge pentru a readuce oamenii în comunitate și închinare. Din nou, isopul reprezintă curățirea spirituală și înnoirea.

Poate cea mai intensă referință apare în Psalmul 51:7, unde David strigă:

David nu cerea o curățire fizică, ci iertare lăuntrică. Aici, isopul reprezintă capacitatea lui Dumnezeu de a curăța inima, de a îndepărta vina și de a restaura bucuria.

Isopul apare și la răstignirea lui Isus. În Ioan 19:29, un burete înmuiat în oțet a fost ridicat la buzele lui Isus pe o ramură de isop.

Acest moment leagă isopul de jertfă, răscumpărare și împlinirea profeției, conform biblesmeaning.

De-a lungul Bibliei, isopul transmite un mesaj clar: Dumnezeu curăță ceea ce este stricat și îi restaurează pe cei care vin la El cu o inimă smerită.