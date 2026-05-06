"Curtea anulează anumite prevederi ale decretului guvernamental cu efect retroactiv de la promulgarea lor", a precizat instanţa într-un comunicat, invocând vicii procedurale.

Adoptată în cadrul stării de urgenţă declarate în 2022 în urma invaziei ruse din Ucraina, taxa este impusă celor mai bogate municipalităţi, oficial pentru a sprijini comunităţile mai mici.

Însă primarul ecologist al capitalei, Gergely Karacsony, îl acuză pe liderul naţionalist că a creat-o pentru a-şi consolida bugetul pe seama municipalităţilor conduse de opoziţie, din cauza fondurilor europene blocate.

Potrivit acestuia, taxa în continuă creştere a ajuns la aproape o cincime din bugetul capitalei în acest an.

El a depus numeroase contestaţii, iar instanţele i-au acordat uneori protecţie temporară împotriva colectării forţate.

În consecinţă, în februarie, Viktor Orban a emis un decret care împiedica orice contestare în justiţie a taxei.

Miercuri, pe Facebook, Karacsony a salutat anularea acestei decizii de către Curtea Constituţională, considerând că este o "concluzie potrivită pentru luptele juridice" dintre Budapesta şi Viktor Orban, care a pierdut alegerile parlamentare din 12 aprilie.