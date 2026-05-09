Crin Antonescu atacă dur criticii din online: „Eu nu vă consider boți, ci idioți reali, în carne și oase”

„Mă bucură comunicarea de azi, de Ziua Europei, a Președintelui României. Salut cu plăcută surprindere faptul că dl. Nicușor Dan vorbește, pentru prima oară în istorie, de la Cotroceni, despre greșelile Europei. Împreună cu răspunsul dat la întrebarea despre DNA în mandatul dnei Kovesi (răspuns timid, dar care arată măcar o doză prețioasă de bun simț), împreună cu faptul că nu s-a conformat „ordinelor” isterice ale haitei bolșevice pretins „reformatoare” sau cu faptul că încearcă un echilibru rațional în criza politică internă, sunt semne care dau speranță și n-am nici cea mai mică ezitare să le salut”, a scris fostul lider politic pe pagina sa de Facebook.

Antonescu afirmă că a fost „plăcut surprins” de faptul că Nicușor Dan ar fi vorbit „pentru prima oară în istorie, de la Cotroceni, despre greșelile Europei”. Totodată, fostul lider liberal apreciază poziția exprimată în legătură cu activitatea DNA din perioada mandatului fostei șefe a instituției, Laura Codruța Kovesi.

Atac dur la adresa criticilor din online

El a lansat și un atac dur la adresa criticilor din mediul online, pe care îi acuză că reacționează fără argumente și fără politețe.

„În atenția celor care se năpustesc cu injurii (lipsite și acelea de imaginație), fără nicio urmă de argument, de rațiune sau (Doamne ferește!) de politețe: eu nu vă consider „boți”, ci idioți reali, în carne și oase, cu minte puțină și ură enormă. Vă puteți desfășura în continuare, atâta puteți, asta e bucuria voastră și contribuția voastră la o Românie „modernă” (ca polul lui Bolojan). Dar trebuie să știți că nu mă enervează, nu mă deprimă, nu mă mai dezgustă. Și nici despre tristețe nu mai poate fi vorba”, se mai arată în mesaj.

În finalul postării, Crin Antonescu a făcut referire și la afirmații atribuite jurnalistului Cristian Tudor Popescu despre fostul președinte Traian Băsescu și despre Nicușor Dan.

„După ce l-am văzut pe CTP afirmând că Băsescu a făcut cel mai puțin rău României (în zece ani) și Nicușor Dan cel mai mult rău (într-un an), nu mai pot fi trist pentru ce postează unul, o mie sau un milion de imbecili oarecare.”, a conchis Crin Antonescu.