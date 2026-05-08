Armistițiul a intrat în vigoare la 1 mai, ora 00:00 (joi, 21:00 GMT) arată Agerpres.

„Trei drone care se îndreptau spre Moscova au fost distruse de forțele de apărare antiaeriană ale Ministerului Apărării”, a scris Sobianin pe platforma rusă de socializare Max. Ulterior, acesta a actualizat bilanțul, ajungând la un total de 20 de drone doborâte în cursul nopții.

Atacurile cu drone asupra teritoriului rus au devenit aproape o rutină în ultimele săptămâni, vizând în principal infrastructura energetică, nodurile logistice și, mai nou, inclusiv obiective din regiunea Moscovei. Ele survin în pofida armistițiului declarat de Rusia pentru zilele de 8 și 9 mai, când aceasta comemorează 81 de ani de la victoria Uniunii Sovietice împotriva Germaniei naziste.

Deși Moscova a amenințat că va lansa un „atac masiv cu rachete” asupra Kievului dacă Ucraina va încălca armistițiul, atacurile cu drone nu au încetat. Ucraina nu a confirmat oficial implicarea în aceste lovituri, dar, în trecut, a revendicat atacuri asupra unor ținte strategice de pe teritoriul rus, inclusiv rafinării și stații de pompare a petrolului.

Armistițiul unilateral al Rusiei este unul simbolic, menit să asigure desfășurarea în liniște a paradei de Ziua Victoriei de pe 9 mai în Piața Roșie – o paradă care, de altfel, se va desfășura anul acesta fără tehnică militară, pentru prima dată în aproape două decenii, din cauza temerilor legate de dronele ucrainene.

Până la această oră, autoritățile de la Kiev nu au comentat atacurile asupra Moscovei.