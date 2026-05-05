Președintele Dan a exclus organizarea de alegeri anticipate – un eveniment fără precedent în istoria recentă a României – care ar putea propulsa partidul de extremă dreapta AUR, condus de George Simion și aflat în fruntea sondajelor, pe primul loc.

Hotărât să evite acest scenariu, Dan pare dispus să facă eforturi considerabile pentru a media situația și a menține un guvern pro-occidental.

Cu toate acestea, mulți români s-au declarat dezamăgiți de președintele reformist, după ceea ce percep drept un prim an pasiv în funcție, marcat de lipsa progreselor în reforma justiției, numirea unor procurori-șefi controversați și neocuparea unor funcții-cheie în serviciile de informații.

Timp de mai multe săptămâni, el a evitat, de asemenea, să își exprime public sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan, după ce PSD și AUR au început să semnaleze dorința de a-l înlătura. Unii l-au acuzat pe președinte că ar fi colaborat cu PSD pentru a facilita plecarea lui Bolojan și instalarea unui nou premier, mai puțin controversat pentru coaliție.

O parte dintre liderii importanți din PNL își doresc în continuare menținerea la guvernare, chiar dacă acest lucru ar însemna o apropiere de PSD, contrar poziției lui Bolojan și a USR, care resping o astfel de alianță.

Printre liderii liberali care susțin încă o colaborare cu PSD se numără Cătălin Predoiu, fost ministru de Interne și Justiție în mai multe guverne, despre care se crede că aspiră la funcția de prim-ministru.

Nicușor Dan se confruntă acum cu sarcina dificilă de a convinge cele două partide de centru-dreapta să rămână într-o formulă de guvernare comună. O soluție tehnocrată ar putea reduce tensiunile, însă nu este clar dacă va exista un consens în această direcție.

Observatorii politici consideră că actuala criză guvernamentală a fost declanșată în momentul în care guvernul Bolojan a început să promoveze reforme care au intrat în conflict direct cu interesele PSD.

Dacă Dan va reuși să refacă coaliția în jurul unui premier mai neutru, acest lucru ar putea fi interpretat ca un semnal că noul executiv va evita reformele sensibile din aceste domenii.