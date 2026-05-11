A fost o gură de oxigen pentru țările vest-europene tot mai îmbătrânite. Pe de altă parte, majoritatea familiilor tinere de români obțin mai ușor cetățenia țărilor de adopție, tocmai pentru că au copii născuți acolo.

Românii contribuie la natalitatea Europei

Potrivit Institutului Național de Statistică, anul trecut s-au născut 146.000 de copii români. 25.000 dintre aceștia, în afara țării. În Spania, au venit pe lume aproape 10.000 de bebeluși cu cel puțin un părinte român.

Nou-născuții iau automat cetățenia română, dar o pot primi cu ușurință pe cea spaniolă, după un an de ședere cu documente legale. Cei trei băieți ai familiei Roșiuță s-au integrat mai ușor ca părinții și au aceleași drepturi ca ale colegilor spanioli.

Alexandra Roșiuță, rezident în Spania: „Gemenii mei s-au adaptat mult mai repede că au mers la creșă și au învățat foarte repede să vorbească spaniolă și valenciană. Noi dacă lucrăm ambii, copiii au dreptul absolut la orice. Nu au nicio diferență, doar asta e important, să muncești.”

Vârsta medie la care italiencele fac primul copil a ajuns cea mai înaintată din Europa – 31 de ani și jumătate. Însă cuplurile de origine română fac copii mai devreme decât cele autohtone și mai mulți decât cele din comunitățile marocană, albaneză și din Bangladesh.

Românii devin tot mai prezenți în statistici

Corespondent PROTV: „La fel ca România, Italia a avut anul trecut cea mai scăzută natalitate din ultimul secol, 355.000 de născuți. Dintre ei, aproape 9.500 de copii au mame românce, care temperează astfel îmbătrânirea accelerată a țării. Încă 9.000 de copii cu părinți români s-au născut în Marea Britanie. După britanici, pakistanezi și indieni, românii sunt naționalitatea cel mai des întâlnită în registrele maternităților. Iar în Germania, din 10 nou-născuți înregistrați în 2025, unul a avut cetățenie română.”

Am ajuns a doua naționalitate din statul german, după nemți. Din peste 900.000 de cetățeni români, de două ori mai mulți ca acum 10 ani, 90.000 s-au și născut pe teritoriul german. Din păcate, comunitățile românești se zbat să-i țină pe copii conectați la cultura părinților.

Florin Beldean, rezident în UK: „Marea lor majoritate, a copiilor de români, nu mai vorbesc limba română sau foarte puțin, iar de citit e jalnic. De cultură nu mai zic, s-au făcut asociații românești de desen, dansuri, se muncește foarte mult.”

Pe de altă parte, românii au început să își boteze copiii după tradiția țărilor în care locuiesc. Pe fete le cheamă Sofia, Maria, Olivia, Emma, Amelia sau Giulia. Iar pe băieți David, Luca, Andreas, Noah, Matteo, Diego și Paolo.