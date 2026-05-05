Britanicii erau păcăliți să plătească în avans, crezând că vor fi vizitați de femei frumoase.

Când au înțeles că au fost păcăliți unii dintre ei s-au plâns autorităților. Suspecții au fost ridicați de acasă de forțele speciale.

Încă din anul 2023, 8 femei şi 19 bărbaţi din Giurgiu, au început să posteze anunţuri prin care ofereau servicii sexuale domnilor generoşi, pe siteuri din Marea Britanie dedicate adulţilor.

Atraşi cu poze, unele creeate cu programe cu inteligenţa artificială, sute de britanici le-au accesat.

Stan Ramona -purtător de cuvânt al IPJ Giurgiu: "Din probatoriu a reieşit că persoanele bănuite de săvârşirea infracţiunilor ar fi indus în eroare mai multe pesoane creând aparența că oferă diferinţe serivicii, fiindu-le solicitate acestora sume în avans. Prejudiciul ecauzat e de aproximativ 3 milioane de lei."

Anchetatorii spun că unii dintre unii dintre cei 27 de suspecţi şi-ar fi cumpărat cu banii obţinuţi ilegal, terenuri în Giurgiu, pe care au construit imobile şi le-au închiriat apoi unor cetăţeni de bună credinţă.

Alţii suspecţi şi-ar fi cumpărat monede virtuale, încercând astfel să ascundă provenienţa banilor. Acum riscă până la 10 ani de închisoare pentru spălarea banilor.

La finalul audierilor, pentru 10 suspecţi procurorii au decis să ceară arestarea preventivă, restul vor fi cercetaţi în libertate. Toate bunurile găsite la percheziţii dar şi imobilele despre care anchetatoii au dovezi că ar fi fost obţinute din banii britanicilor vor fi puse sub sechestru pentru recuperarea prejuduciului.