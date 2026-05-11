Femeia de 77 de ani spune că în urmă cu aproximativ două luni, la piața de lângă casa ei din Sectorul 3, a cunoscut un bărbat de 44 de ani cu o situate materială precară. I s-a făcut milă de el și de fiecare dată când mergea la piață îi mai oferea câte ceva de pomană.

Pentru că nu părea un om agresiv, a făcut greșeala să-l cheme de câteva ori la ușa ei să-i dea de mâncare. Vinerea trecută, însă, individul nu s-a mulțumit doar cu mâncare, a intrat peste ea în casă cu forța și i-a cerut să întrețină cu el relații sexuale. Femeia s-a opus și când a încercat să strige după ajutor, agresorul a lovit-o cu un baston.

Femeia a leșinat și când și-a revenit bărbatul strânsese într-o valiză toate obiectele de preț pe care le avea în casă și înainte să iasă pe ușă, i-a smuls și inelul de pe deget apoi a lovit-o iar. Polițiștii secției 23 l-au găsit în apropierea pieței unde femeia le-a indicat că l-a cunoscut prima dată, având asupra lui o parte din bijuteriile femeii dar și telefonul ei mobil.

A fost reținut 24 de ore și arestat apoi preventiv pentru tălhărie calificată, violare de domiciliu și tentativă de viol. În urma acestui caz, Poliția Capitalei face un apel către oameni să învețe din această poveste și să nu cheme acasă persoane străine, chiar dacă le cunosc din vedere.