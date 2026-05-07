Au intervenit, fără să fie plătiți, acolo unde fiecare secundă contează și au demonstrat că solidaritatea și implicarea civică pot salva vieți.

Petru are 52 de ani și este tată, soț și antreprenor. De 10 ani face voluntariat la ISU Botoșani. În tot acest timp, a fost implicat în numeroase intervenții SMURD, alături de pompieri militari și medici.

Petru Pricopi, voluntar ISU Botoșani: „Au fost emoții și temeri la început, dar pe parcurs am înțeles cât este de important să fii pregătit pentru a salva viețile oamenilor. Trebuie să fii empatic, să ai voință și să ai dorința de implicare.”

În ultimii 10 ani, 330 de oameni s-au înscris ca voluntari la ISU Botoșani. 73 dintre ei sunt activi și merg în misiuni de salvare.

La Iași, din cei 900 de oameni înscriși, aproape jumătate sunt prezenți la intervenții. Printre ei se numără, de 3 ani, și Bianca - studentă la Asistență Socială.

Bianca Grigoraș, voluntar ISU Iași: „Îmi doresc să contribui la sprijinirea comunității, să ofer ajutor acolo unde este nevoie și să învăț, pas cu pas, ce înseamnă a fi pregătit în fața situațiilor de urgență. Cred că empatia, calmul și dorința de a face bine sunt esențiale.”

Și alți studenți din Iași dau o mână de ajutor, după cursurile de la facultate.

Maria Vlastu, voluntar ISU Iași: „Ceea ce învăț la facultate, aici devine real. Esența acestui rol este umanitatea, capacitatea de a înțelege durerea, teama și neputința celor afectați. A fi aproape de ei, nu doar cu fapte, ci și cu sufletul.”

Ștefan Andrei Chirilă, voluntar ISU Iași: „Înseamnă muncă în echipă, încredere și sprijin reciproc, mai ales în situații dificile, atunci când fiecare secundă contează.”

Programul „Salvator din Pasiune” le permite cetățenilor, din 2016, să facă voluntariat într-un sistem organizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Înainte, colaborarea cu voluntari exista doar punctual, prin inițiative locale sau ONG-uri.

Femeie: „Sunt voluntar de 8 ani, pentru că îmi place să ajut.”

Fată: „Sunt voluntar de un an de zile și deja simt că fac ceva important.”

De la lansarea programului, 18.000 de oameni au urmat cursuri de instruire. Dintre ei, peste 7.700 participă, în prezent, la misiuni de salvare, potrivit IGSU.