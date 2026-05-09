El a fost rănit uşor, fiind transportat la spital.

”Astăzi, în jurul orei 3.30, poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Constanţa - Serviciul Municipal de Siguranţă Rutieră, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu din municipiul Constanţa, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, condus de un bărbat. Conducătorul auto nu s-a conformat, şi-a continuat deplasarea cu viteză excesivă, echipajul de poliţie pornind în urmărirea acestuia pe mai multe străzi din cartierul Tomis Nord”, a informat, sâmbătă, IPJ Constanţa.

La un moment dat, la o intersecţie, din cauza neadaptării vitezei la configuraţia drumului, acesta a pierdut controlul asupra direcţiei, a lovit două autoturisme parcate, s-a izbit de mai mulţi copaci şi s-a răsturnat în afara părţii carosabile.

Poliţiştii ajunşi acolo l-au identificat pe şofer, fiind vorba despre un bărbat, de 37 de ani, din municipiul Constanţa, care era singur în autoturism. El a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind dus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei şi substanţelor din sânge, precum şi pentru acordarea de îngrijiri medicale, fiind rănit uşor.

În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către poliţişti pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.