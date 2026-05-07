Scandal în handbalul românesc. Cum au fost surprinse într-un club jucătoarele naționalei U20 și un șef al federației | FOTO

Federaţia Română de Handbal a transmis, joi, un comunicat de presă prin care anunţă demararea unei anchete în urma apariţiei în spaţiul public a unor imagini cu jucătoare ale naţionalei U20, alături de directorul tehnic Viorel Mazilu, petrecând într-un club de noapte din Târgu Mureş.

"Imaginile apărute în spaţiul public cu directorul tehnic al FRH nu au nimic în comun cu direcţia în care vrem să se îndrepte handbalul românesc în această nouă etapă. Mai mult decât atât, este foarte greu de înţeles şi acceptat ca un reprezentant al federaţiei, aflat într-o poziţie care presupune o responsabilitate mare faţă de sportivele echipei naţionale, să fie implicat într-un astfel de incident. În urma acestui incident, preşedintele FRH a dispus secretarului general demararea unei anchete disciplinare administrative, în conformitate cu actele şi procedurile interne ale federaţiei. În egală măsură, vom lua în analiză imediată inclusiv limitarea atribuţiilor de serviciu pentru domnul Viorel Mazilu până la aflarea adevărului şi stabilirea răspunderii, în conformitate cu procedurile prevăzute în regulamentele şi statutul Federaţiei Române de Handbal. Concluziile acestei anchete vor conduce către adoptarea unor decizii ferme pe care FRH le va comunica public la momentul finalizării cercetărilor. Federaţia Română de Handbal îşi doreşte să construiască un mediu bazat pe respect şi responsabilitate pentru sportivii care reprezintă România, oferind modele şi exemple demne de urmat, iar oamenii care fac parte din familia handbalului românesc trebuie să îşi înţeleagă extrem de bine rolul pe care îl au alături de toate echipele naţionale", se arată în comunicatul FRH, publicat pe pagina oficială de Facebook.

Președintele FRH: ”Este inadmisibil ce s-a întâmplat”

Preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Bogdan Voina, a avut o poziţie fermă afirmând că nu va tolera un astfel de comportament: "Este inadmisibil ce s-a întâmplat şi, atât timp cât voi fi preşedinte, nu voi tolera niciun derapaj al niciunui oficial al handbalului românesc, indiferent de poziţia pe care o ocupă în ierarhia FRH. Pentru mine, Naţionala României trebuie să fie locul în care jucătoarele se simt protejate şi respectate de oamenii care au sigla handbalului românesc în piept şi ne reprezintă ţara. Fără reguli şi disciplină, nu putem avea performanţă!"

Imaginile în care apar mai multe componente ale lotului echipei naţionale de handbal feminin U20, alături de directorul tehnic Viorel Mazilu ar fi fost filmate vineri, 10 aprilie, după ora 23:00, într-un club de noapte din Târgu Mureş, imediat după ultimul meci la Trofeul Carpaţi, contra Danemarcei.