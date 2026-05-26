"Pe cei aproximativ 22 km ai acestui lot, antreprenorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu aproximativ 1.500 de muncitori şi 600 de utilaje pentru a recupera decalajele survenite ca urmare a ploilor torenţiale din ultimele două săptămâni, care au inundat mai multe sectoare din şantier. Stadiul fizic se apropie de 75% şi se lucrează intens la poduri (suprastructuri) şi terasamente. Asfaltul este aşternut în proporţie de peste 70%, ca şi parapetul metalic, iar sistemele ITS sunt în lucru", a anunțat Cristian Pistol.

Potrivit acestuia, cea mai complexă structură din acest şantier, podul de la km 83+800, în lungime totală de 1,300 km, a atins un stadiu fizic de peste 60% şi se lucrează la montarea tablierului metalic.

"La sfârşitul lunii august 2026 se va deschide circulaţia de la Adjud la Bacău pe 60,3 km, care se vor adăuga celor 250 km pe care se circula în momentul de faţă, de la Bucureşti la Adjud", a adăugat şeful CNAIR.

Valoarea contractului pentru construcţia lotului Răcăciuni-Bacău este de 1,673 miliarde lei (fără TVA), iar sursa de finanţare este asigurată prin PNRR.