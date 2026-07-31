Victima le-a povestit polițiștilor că, în timp ce era în pădure, bărbatul - care îi este vecin - a amenințat-o cu un cuțit. Apoi s-a năpustit asupra ei și a încercat să o violeze. Ca să scape, femeia a pus la cale o strategie. L-a dus cu vorba, spunându-i că e bolnavă și să... o ia cu binișorul. Bărbatul a stat de vorbă cu ea și, în final, a renunțat și a plecat fără să o mai agreseze.

Femeia l-a reclamat apoi la Poliție. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar vineri instanța a dispus arestarea lui preventivă.