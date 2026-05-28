Victimele agresiunii au 38, respectiv 45 de ani, și sunt colege de serviciu. Una dintre ele se afla pe stradă, în fața clădirii în care lucrează, când, deodată, spune ea, un bărbat s-a apropiat de ea și a atins-o în zona intimă. Gestul a lăsat-o pentru o clipă fără reacție, însă imediat după aceea a reușit să îl respingă.

Individul a intrat apoi în curtea firmei, unde a întâlnit-o pe cea de-a doua femeie. A luat-o în brațe și a atins-o pe piept în mod nepermis, apoi a plecat din curte, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.

Cele două angajate au mers imediat la secția de poliție din zonă. În urma semnalmentelor oferite de victime, anchetatorii au reușit să dea de urma suspectului. Locuia în apropiere și nu a negat cele întâmplate.

Bărbatul este arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile.