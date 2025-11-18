Bărbatul din Teleorman care și-a ucis trei rude cu un topor și le-a scos cadavrele în stradă a fost trimis în judecată

Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman anunţă, marţi, că a fost trimis în judecată autorul crimelor de la Peretu, cel care a violat o femeie de 83 de ani, după care a omorât-o pe ea şi pe fiul acesteia, dar şi pe o a treia persoană.

Florian Oneaţă, bărbatul care în luna august a acestui an a atacat cu toporul o femeie şi pe cei doi fii ai acesteia, în localitatea Peretu, din judeţul Teleorman, după care a scos la poartă cadavrul femeii şi pe al unuia dintre fii, a fost trimis în judecată. Al doilea fiu al femeii ucise a murit la spital. Potrivit anchetatorilor, înainte de a fi ucisă, bătrâna fusese violată de către atacator.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman l-au trimis în judecată pe Florian Oneaţă, recidivistul care la începutul lunii august şi-a atacat cu toporul rudele pe motiv că acestea nu au vrut să îl primească în casa lor după ce a fost liberat din penitenciar, unde a stat 17 ani pentru crimă.

Oneaţă va fi judecat pentru omor şi viol, ancheta derulată de către procurori arătând că, înainte de a-şi ucide rudele, el a violat-o pe femeia pe care a ucis-o. Al doilea fiu au femeii ucise, care avea 45 de ani şi care a fost lovit cu toporul în cap, nu a murit pe loc, ci la spital, la o săptămână după atac.

„La data de 18.11.2025, Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman a finalizat cercetările penale şi a emis rechizitoriul cu privire la faptele numitului O.F., probele administrate pe parcursul cercetării penale arătând că data de 05.08.2025, în timp ce se afla în comuna Peretu, judeţul Teleorman, la locuinţa persoanelor vătămate V.F, V.Ş şi V.I., inculpatul O.F. prin constrângere, a avut un raport sexual normal cu persoana vătămată V.F. în vârstă de 83 de ani, iar ulterior, în aceeaşi zi, în jurul orei 09:30, a exercitat acte de violenţă fizică asupra persoanelor vătămate precizate mai sus, prin aplicarea de lovituri intenţionate, repetate, cu ajutorul unui obiect contondent (topor), în zona capului acestora, provocându-le decesul. (V.I. a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, decedând la data de 12.08.2025), după săvârşirea activităţii infracţionale, inculpatul transportând corpul victimelor pe spaţiul public, în faţa locuinţei persoanelor vătămate”, se arată într-un comunicat dat publicităţii marţi de către Parchet.

După ce a scos trupurile victimelor sale pe stradă, atacatorul a spus, potrivit martorilor, că „aşa trebuia să facă de mult”.

Oneaţă este arestat preventiv şi a fost trimis în judecată în stare de recidivă postexecutorie, fiind eliberat la termen din penitenciar la data de 02.01.2025, după ce a executat o pedeapsă de 17 ani, aplicată pentru o infracţiune de omor calificat.

La câteva ore după ce a fost liberat din penitenciar, în luna ianuarie a acestui an, el a atacat o femeie, într-o benzinărie, însă la acel moment anchetatorii l-au plasat sub control judiciar. Procurorii au explicat că nu au putut lua o măsură preventivă mai dură faţă de acesta, pentru că, având în vedere fapta comisă, procurorul nu putea sesiza instanţa de judecată cu propunere de arestare preventivă.

