Participanții au trăit tot felul de emoții, de la scenă la scenă. S-au lăsat cuceriți de la primele acorduri ale pieselor lui „Two Feet”, dar au ascultat și muzică punk sau hituri mixate de un DJ.

Aproape de miezul nopții, oamenii s-au înghesuit la scena principală, unde a făcut atmosferă „Two Feet”.

Spectatori: „Pentru Two Feet. Mă simt foarte bine și pe vibe foarte mult.” (...)

„M-am conectat foarte mult cu muzica lui. Pentru mine este o experiență nouă. Este minunată, este prima dată pentru mine la Summer Well. Nu m-am simțit în viața mea așa de bine. 100 din 10.”

Corespondent PROTV: „Artistul american Two Feet a adunat o mare de oameni aici, în fața scenei principale. Muzica lui – un amestec de electronic cu bass – transformă locul într-un fel de club în aer liber. E întuneric, luminile dansează peste mulțime, iar oamenii par prinși într-un singur ritm.”

Spectatoare: „E unul dintre artiștii pe care îi ascultăm din liceu și e foarte mișto să vezi un artist odată ce trec 10 ani de la liceu. Îmi place foarte mult. E al treilea an în care vin și de fiecare dată îmi place super mult.” (...)

„Am venit pentru vibe ...pentru Two Feet. Îmi transmite un sentiment pozitiv.”

Distracția de la Summerwell nu s-a oprit însă la scena principală – ba din contră. Pasionații de muzică punk au avut parte de un spectacol pe măsură.

Tinere: „Foarte bine mă simt aici. Îmi place punk-ul, e genul meu de muzică.”

„Mi-a plăcut ce auzeam și am venit cu prietena mea”

Alții au ales să se alăture petrecerii unui DJ, care a mixat cele mai cunoscute piese.

Urmează încă două nopți de distracție pe domeniul Știrbey.