Alina Sorescu și trupa ei de copii deja dansează de bucurie pe muzica Zarei Larsson. Mișcările pe ritmurile piesei „Lush Life” a artistei au devenit un fenomen mondial. Sore, alături de fetița ei, dar și Alexandra Stan, împreună cu o prietenă, au postat clipuri în care cântă și dansează pe hiturile cântăreței suedeze.

O fetiță și-a îndeplinit visul de a cânta și a dansa pe scenă, cu una dintre artistele ei preferate, Zara Larsson. Momentul unic a fost filmat de fani și a devenit viral.

Zara Larsson este una dintre cele mai cunoscute artiste pop, cu peste 10 miliarde de ascultări la nivel global pe platformele digitale și miliarde de vizualizări pe rețelele sociale. La fiecare concert, artista alege o fană sau un fan din mulțime, pentru amintiri unice împreună pe scenă.

Piesa „Lush Life” a devenit rapid un succes global și i-a consolidat statutul de pop-star internațional. Hitul are peste 2,1 miliarde de ascultări, pe o singură platformă. Copii, tineri și vedete din toata lumea au învățat versurile și dansurile artistei suedeze, iar videoclipurile lor au devenit virale.

Până și artiștii internaționali au preluat trendul și au urcat cu Zara Larson pe scenă, ca să facă dansul viral. Alex Warren este unul dintre ei.

Festivalul UNTOLD are loc în perioada 6-9 august și aduce, în Cluj-Napoca, peste 200 de artiști, printre care Sting, Lewis Capaldi, Swae Lee (SUEI LI) și Martin Garrix.