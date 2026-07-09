Joi, pe scenă va urca capul de afiș al festivalului – Playboi Carti – cel care a atras anul acesta în public și cei mai mulți străini.

Așa au dat năvală în prima seară de festival tinerii care au vrut să-și asigure un loc lângă scenă. Câteva ore mai târziu, distracția era în toi, iar mulți entuziaști s-au prins în horă.

Participanți: „Mi-am pierdut vocea, din păcate, din prima zi.” (...)

„Mami, te iubesc că m-ai lăsat să vin aici!”

Un tată din Deva nu s-a lăsat prea mult rugat să-și însoțească fiul de 14 ani la festival.

„Nu a trebuit să mă convingă – a fost dorința lui și dorința a fost comună, oarecum.”

Alți adulți au deja experiența.

Mihaela, București: „Am fost și anul trecut și anul ăsta, o să mergem și la anul. Aș fi lăsat-o și singură, dar îmi place și mie să merg.”

Reporter: „Părinții v-au adus aici sau a fost invers?”

Tineri: „Părinții, părinții. Am vrut toți să venim.”

Bărbat: „De asta am venit – ca să îl avem sub supraveghere. Ne cazăm și noi prin zonă, stăm cu el până intră, îl luăm dimineața la ieșire.”

Părinți: „Știu ce copil am și chiar nu îmi fac griji.” (...)

„Este un experiment destul de mișto. Mie îmi place, sunt relaxată. Am fost în interior și este totul foarte mișto, sunt foarte cuminți.”

Băiat: „Cu prietenii, cu părinții. Am venit toți la distracție.”

Ioniță Constantin, manager camping: „Sunt în jur de 1.500 de participanți, inclusiv familii cu copii. Prețurile încep de la 99 de euro.”

În această seară, pe scena de la „Beach, Please!” urcă rapperul american Playboi Carti.