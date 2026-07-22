Horoscop lunar cu Neti Sandu, 22 iulie – 23 august 2026. Zodiile care intră într-o perioadă de transformări majore

Neti Sandu și Andreea Marinescu au analizat principalele configurații astrale ale perioadei 22 iulie – 23 august 2026 și au prezentat previziunile pentru fiecare zodie.

Cea mai importantă veste este că Jupiter se află deja în zodia Leu și va rămâne aici aproximativ un an. A intrat la sfârșitul lunii iunie și va sta până în vara anului viitor, în iulie–august. Acum intră și Soarele în Leu, alăturându-se lui Jupiter. O altă noutate importantă este legată de Mercur. Din 23 iulie, Mercur își reia mersul direct. El vine din Rac și va intra în Leu pe 9 august. Astfel, în zodia Leu se vor afla trei planete, ceea ce este foarte important. Scena principală a acțiunilor se mută din Rac, unde a existat multă activitate și o perioadă foarte ofertantă, în zodia Leu. Mai avem un eveniment important: eclipsa totală de Soare din 12 august. Atunci Soarele și Luna se află în aceeași zodie, iar Luna eclipsează complet discul solar. Cu o zi înainte, pe 11 august, Marte părăsește zodia Gemeni și intră în Rac. Acest aspect este la fel de important ca intrarea Soarelui în Leu și aglomerarea de planete din această zodie. După atâta activitate în Rac, cu Jupiter și cu Mercur retrograd acolo, vine și Marte, care revine în acest sector o dată la doi ani. Este ca o ultimă verificare generală, un ultim control, un fel de scanare pentru a vedea dacă totul este în regulă. Racul rămâne astfel în atenție, exact cum a fost și până acum. Recomandări Video Horoscop 21 iulie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care trece printr-un conflict

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Horoscop 19 iulie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va avea parte de o cheltuială ... Horoscop 22 iulie – 23 august 2026 - Leu Pentru Lei, prezența Soarelui, a lui Jupiter și, în curând, a lui Mercur în semnul lor zodiacal dinamizează foarte mult această perioadă. Vor avea energie, inițiativă și dorința de a acționa. Interacțiunea Soarelui și a lui Jupiter cu Pluton din Vărsător poate aduce răscoliri interioare și poate scoate la suprafață dorințe cultivate de-a lungul timpului. Cum Jupiter, Marele Benefic, se află în zodia lor, Leii pot spera că multe dintre aceste dorințe vor fi transformate în realitate. Există o forță interioară și o energie profundă pe care o pot accesa și activa pentru a rezolva numeroase situații. Eclipsa totală de Soare din 12 august poate aduce însă un dezechilibru energetic și o ușoară scădere a nivelului de energie. Din acest motiv, nu este cea mai potrivită zi pentru programarea unor evenimente foarte importante sau pentru luarea unor decizii majore. Până pe 9 august, cât timp Mercur se află încă în Rac, într-o zonă asociată sănătății pentru nativii Leu, este recomandată mai multă atenție la eventualele probleme care pot reapărea. Poate fi momentul potrivit pentru un control medical, pentru reevaluarea unui tratament sau pentru solicitarea unei opinii de specialitate. Este posibil să nu fie nimic grav, însă prezența Soarelui și a lui Jupiter în Leu poate scoate la lumină aspecte care necesită atenție. Și eclipsa din 12 august indică același tip de dezechilibru energetic, însă efectele sale nu se întind pe o perioadă lungă, ci sunt resimțite mai degrabă pe durata unei singure zile. Pentru nativii Leu este important să țină cont de aceste aspecte. În rest, inițiativele ar trebui să le reușească, iar multe dintre planurile pe care și le-au făcut pot fi puse în practică. Din punct de vedere financiar, perioada se anunță favorabilă, deoarece Venus se află o bună parte din timp în Fecioară, sectorul banilor pentru Leu. Ulterior, Venus se mută în Balanță, în zona comunicării, ceea ce ar trebui să aducă mai multă destindere în relațiile cu cei din jur. Vor exista mai multe ocazii de socializare, fie cu grupul de prieteni, cu colectivul de la locul de muncă, cu vecinii sau cu foști colegi de școală. Se anunță o perioadă animată, care le va prinde foarte bine, mai ales că Leii sunt firi solare și au nevoie de interacțiune.

Horoscop 22 iulie – 23 august 2026 - Fecioară Pentru Fecioară, principalul avantaj este prezența lui Venus în semnul lor zodiacal. Chiar dacă Venus nu se află în cea mai confortabilă poziție în Fecioară, ea aduce totuși beneficii importante. Poate fi vorba despre un plus emoțional, un câștig financiar sau îmbunătățiri în ceea ce privește starea de sănătate. Există însă și atenționări. Atâta vreme cât Soarele și Jupiter se află în zodia anterioară, Leul, este posibil ca unele probleme de sănătate să fi fost ignorate sau tratate cu prea puțină seriozitate. Mercur, planeta care guvernează Fecioara, vine din sectorul prietenilor și al relațiilor de grup, unde a retrogradat în Leu. Din acest motiv, este nevoie de o reorganizare a comunicării și a relațiilor cu colectivul, cu grupurile din care fac parte și cu prietenii. Fecioarele vor avea ocazia să reevalueze aceste legături, să observe cine le-a fost aproape, cine le-a oferit sprijin și să facă ordine în cercul lor de relații. După aceea, Mercur intră și el în sectorul sănătății. Astfel, în această zonă se vor concentra trei planete, la care se adaugă și eclipsa totală de Soare. Pentru Fecioare, acest context astrologic poate indica un dezechilibru energetic și necesitatea de a acorda mai multă atenție sănătății. Prezența mai multor planete în acest sector, aflate și în opoziție cu Pluton, poate readuce în atenție probleme mai vechi, care necesită verificări, reevaluări sau rezolvări amânate până acum. Pentru Fecioară este nevoie de mai multă atenție în această perioadă, astfel încât să fie evitate eventualele probleme. Este posibil să nu existe nimic concret la nivel fizic, ci mai degrabă o răscolire interioară, care să aducă înțelegerea unor situații din trecut. Această zonă astrologică este legată de subconștient și poate avea mai multe semnificații. Poate fi o perioadă în care apar revelații, răspunsuri la întrebări mai vechi sau explicații pentru anumite experiențe trăite cândva. De asemenea, dacă o Fecioară urmează un proces terapeutic, este posibil să aibă acces la înțelegeri profunde și la concluzii importante despre propria viață. Este o perioadă favorabilă explorării interioare și descoperirii unor resurse personale valoroase. În ceea ce îl privește pe Marte, acesta vine din Gemeni, unde a oferit Fecioarei posibilitatea de a face schimbări în plan profesional sau de a solicita un proiect mai complex, care să aducă și beneficii financiare suplimentare. Totuși, aceeași poziție poate genera și discuții în contradictoriu cu autoritățile de la locul de muncă, fie că este vorba despre șefi, directori sau alte persoane aflate în poziții de conducere. În acest context, Fecioara este chemată să își susțină drepturile și să lupte pentru ceea ce consideră că merită. Ulterior, Marte se mută în sectorul prietenilor și al grupurilor. După ce Mercur a determinat o reevaluare a relațiilor și o reorganizare a cercului social, pot apărea noi situații care să clarifice și mai mult anumite aspecte. Unele concluzii pot veni în urma unor discuții în contradictoriu, iar altele pot deveni evidente fără să fie nevoie de explicații suplimentare. Important este că Fecioara va înțelege mai bine cine îi este cu adevărat alături și care este locul fiecărei persoane în viața sa. Horoscop 22 iulie – 23 august 2026 - Balanță Pentru Balanță, perioada ar trebui să aducă o anumită destindere, mai ales în plan sentimental, domeniul în care are cea mai mare nevoie de sprijin în acest moment. Pluton, aflat în sectorul iubirii, este stimulat de combinația Soare–Jupiter din Leu și, ulterior, și de Mercur. Acest aspect poate activa sentimente puternice și poate aduce mai multă energie în zona afectivă. Sprijinul este cu atât mai important cu cât în casa parteneriatelor se află Saturn, o planetă care nu favorizează întotdeauna exprimarea emoțiilor și spontaneitatea de care Balanța are nevoie. Saturn poate aduce seriozitate și stabilitate, însă uneori și o anumită rigiditate. Pentru o Balanță, care își dorește dialog, apropiere și schimb de idei, această energie poate părea prea rezervată. De aceea, influența planetelor din Leu devine benefică, deoarece creează o legătură armonioasă atât cu Pluton din sectorul iubirii, cât și cu Saturn din zona relațiilor. Mai târziu, planetele din Leu formează un trigon cu Saturn, adică o relație astrologică de armonie. Acest aspect contribuie la detensionarea situațiilor și aduce mai multă relaxare în relațiile importante. Atmosfera devine mai caldă, mai deschisă și mai favorabilă comunicării, iar lucrurile încep să curgă mai firesc, într-un echilibru care îi este foarte potrivit Balanței. Pentru Balanță, accentul cade în această perioadă pe relația de cuplu și pe nevoia de armonie în parteneriat. Acesta este domeniul pentru care luptă cel mai mult și în care va încerca să investească mai mult timp și energie. Este posibil să își facă mai mult timp pentru ieșiri, conversații și activități împreună cu partenerul. Weekendurile pot aduce plimbări, întâlniri cu prietenii sau activități de familie, toate având rolul de a destinde atmosfera și de a consolida relațiile. Din 6 august, Venus intră în Balanță, chiar în domiciliul său astrologic. Această poziție îi conferă forță și îi permite să își manifeste din plin calitățile benefice. Balanțele au astfel acces la resurse importante de echilibru, armonie și regenerare emoțională. Totuși, rezultatele nu vin de la sine. Este nevoie de implicare personală și de efort constant. Venus oferă susținere, dar nu rezolvă lucrurile în locul lor. În schimb, poate aduce un plus de confort financiar și oportunități care răsplătesc munca depusă anterior. Balanțele vor vedea efectele propriilor eforturi, însă nimic nu va veni fără contribuția lor directă. În același timp, Saturn continuă să tranziteze sectorul parteneriatelor, influență care se întinde pe o perioadă mai lungă, de aproximativ trei ani. Acest tranzit cere maturitate, răbdare și responsabilitate în relațiile importante.

Horoscop 22 iulie – 23 august 2026 - Scorpion Pentru Scorpion, atenția se îndreaptă în primul rând către zona financiară. Până pe 11 august, Marte se află în sectorul banilor din conturi și poate genera atât încasări, cât și cheltuieli rapide. Dacă banii ies din cont, ar fi ideal ca acest lucru să se întâmple în contextul unor investiții, plasamente sau proiecte care pot genera beneficii viitoare. În caz contrar, există riscul unor cheltuieli care nu aduc un avantaj real. Marte, unul dintre guvernatorii Scorpionului, pune presiune pe această zonă și îi împinge pe nativi să ia decizii legate de modul în care își folosesc resursele financiare. După 11 august, Marte intră în Rac și schimbă direcția preocupărilor. Din acel moment, Scorpionii pot găsi un proiect care să fie mai aproape de valorile și interesele lor. Până acum, Jupiter i-a încurajat să exploreze noi oportunități profesionale și să caute variante mai avantajoase, fie prin schimbarea locului de muncă, fie prin obținerea unui salariu mai bun în cadrul actualului serviciu. În prezent, Jupiter se află în sectorul succesului și al carierei pentru Scorpion. Acest tranzit poate aduce oportunități neașteptate și momente în care nativii ajung în centrul atenției profesionale, chiar dacă nu se aflau inițial printre favoriți. Se poate crea un context în care să fie remarcați, apreciați sau promovați. Scorpionii pot primi o funcție nouă, un titlu, responsabilități importante sau pot deveni persoanele în jurul cărora gravitează un proiect semnificativ. Este o perioadă în care pot căpăta mai multă vizibilitate și autoritate. În sectorul carierei se vor concentra trei planete, iar pe 12 august are loc și eclipsa totală de Soare. Aceasta poate aduce idei importante legate de direcția profesională sau chiar de o posibilă schimbare. Totuși, recomandarea este ca ziua eclipsei să nu fie aleasă pentru semnarea unor contracte, luarea unor decizii majore sau întâlniri decisive. Un sprijin important vine din partea lui Mercur, care până pe 9 august se află în Rac și oferă posibilitatea de a corecta greșeli, de a repara situații care nu au funcționat corespunzător și de a reveni asupra unor decizii din trecut. Scorpionii pot observa mai clar ce trebuie ajustat și pot face modificările necesare. Per ansamblu, există șanse reale pentru beneficii profesionale, o poziție mai avantajoasă, o mărire salarială sau o funcție care să le ofere mai multă autoritate și prestigiu. Este începutul unei perioade favorabile care se poate întinde pe durata unui an, însă în intervalul analizat trebuie acordată o atenție specială zilei de 12 august și influenței eclipsei asupra carierei. Horoscop 22 iulie – 23 august 2026 - Săgetător Pentru Săgetător, începutul perioadei este marcat de prezența lui Marte în sectorul parteneriatelor, cât timp acesta se află în Gemeni. După 11 august, Marte se mută în Rac, iar atenția se îndreaptă către zona financiară, unde va fi nevoie de mai multă ordine și de o administrare atentă a resurselor. Pentru Săgetător, după 11 august, atenția se poate muta către aspectele financiare. Pot apărea preocupări legate de credite, depozite bancare, investiții, finanțări sau chiar accesarea unor fonduri europene. Există mai multe posibilități prin care această zonă poate fi valorificată, iar perioada este favorabilă pentru analizarea și dezvoltarea unor astfel de proiecte. În același timp, Săgetătorul beneficiază de un important sprijin astrologic. Dinspre Leu vin influențele Soarelui, ale lui Jupiter și, ulterior, ale lui Mercur, iar în cealaltă parte se află Saturn și Neptun. Întregul context creează pentru Săgetător o formă de protecție și susținere. Este ca o plasă de siguranță, asemenea celei folosite la circ sau în gimnastică. Chiar dacă apar dificultăți sau riscul unor greșeli, există mecanisme care îl ajută să se redreseze. Trigonul format pe semnele de foc îi oferă stabilitate și încredere, iar acest lucru îl poate ajuta să își găsească locul și statutul pe care și le dorește. Săgetătorul poate avea curajul să facă schimbări importante, inclusiv în plan profesional. Marte aflat în Gemeni îi oferă energie, inițiativă și încrederea că se va descurca indiferent de circumstanțe. Dacă un drum nu se dovedește potrivit, este dispus să încerce altceva, fără să închidă definitiv ușile în urma sa. Venus se află inițial în Fecioară, iar din 6 august intră în Balanță. În prima etapă poate aduce beneficii profesionale, vizibilitate și chiar câștiguri suplimentare. Ulterior, odată cu intrarea în Balanță, favorizează relațiile sociale și întâlnirile care îi fac plăcere. Pot apărea oameni noi, conexiuni valoroase și situații care îi aduc satisfacție personală. Per ansamblu, perioada este una favorabilă pentru Săgetător. Chiar dacă Marte poate genera unele provocări sau situații neașteptate, există suficiente elemente de susținere care îl ajută să depășească eventualele dificultăți.

Horoscop 22 iulie – 23 august 2026 - Capricorn Pentru Capricorn, se apropie finalul unei perioade în care sectorul parteneriatelor a fost puternic activat și energizat. Totuși, procesul nu se încheie complet, deoarece Marte intră în această zonă pentru o ultimă verificare. Rolul lui Marte este să testeze cât de bine a înțeles Capricornul lecțiile legate de relații și parteneriate. Dacă există aspecte nerezolvate, acestea pot ieși la suprafață. Marte aduce situații care cer reacții rapide și maturitate, iar Capricornul trebuie să fie atent și să gestioneze lucrurile inteligent. Pentru acest semn zodiacal, stabilitatea și relațiile de durată sunt esențiale. Nu îi place nesiguranța, iar Marte vine tocmai pentru a testa rezistența fundamentului pe care și-a construit relațiile importante. Este un examen pe care trebuie să îl treacă pentru a putea merge mai departe cu mai multă siguranță. În același timp, Soarele, Jupiter și, din 9 august, Mercur activează sectorul resurselor financiare. Capricornul poate începe să se gândească mai serios la administrarea banilor, la economii sau la modalități de a-și crește resursele. Jupiter va rămâne aproximativ un an în această zonă și poate aduce oportunități importante. Este vorba atât despre bani aflați în conturi, economii sau investiții, cât și despre posibilitatea unor finanțări ori credite, dacă acestea sunt necesare. Mai important este faptul că pot apărea surse suplimentare de venit, diferite de salariul obișnuit. Aceste câștiguri pot proveni din investiții, afaceri, proiecte personale, talente sau competențe pe care Capricornul le poate valorifica mult mai eficient decât până acum. Este o oportunitate care poate produce rezultate atât în perioada imediată, cât și pe parcursul anului următor. După ce alte zodii au beneficiat de susținerea lui Jupiter în diferite domenii, acum și Capricornul primește un avantaj important în zona financiară. Venus aflată în Fecioară contribuie la această atmosferă favorabilă și aduce o stare de confort, atât interior, cât și exterior. Capricornul se poate simți mai bine cu sine, mai echilibrat și mai împăcat cu direcția în care se îndreaptă. Pentru Capricorn, eclipsa totală de Soare din 12 august activează un sector care este asociat atât resurselor financiare, cât și sănătății. Din acest motiv, este recomandată o atenție mai mare la semnalele pe care organismul le transmite. Este posibil ca unele simptome sau avertismente care până acum au fost ignorate să devină mai evidente. Nu înseamnă neapărat că există o problemă serioasă, însă perioada cere mai multă responsabilitate față de sănătate și o disponibilitate de a verifica orice aspect care ridică semne de întrebare. După aceea, Venus își schimbă poziția și îl poate ajuta pe Capricorn să fie mai deschis către ceilalți, să socializeze mai mult și să iasă din rutina obișnuită. Chiar dacă nu este neapărat înclinat către astfel de activități, perioada îl poate încuraja să facă pași în această direcție. Horoscop 22 iulie – 23 august 2026 - Vărsător Pentru Vărsător, configurația astrologică este construită în jurul sectorului parteneriatelor. Zodia Leului ocupă această zonă a hărții sale, iar aici se află Soarele, Jupiter și, ulterior, Mercur. Acest lucru favorizează relațiile cu ceilalți și capacitatea de a construi legături importante. Vărsătorii care se află deja într-o relație pot beneficia de mai multă apropiere și înțelegere cu partenerul. Cei singuri au șansa de a întâlni persoane compatibile, în diverse contexte sociale sau profesionale. Sunt favorizate întâlnirile care pot avea o semnificație aparte și care îi pot ajuta să înțeleagă mai bine ce își doresc de la o relație. În același timp, Pluton se află retrograd în Vărsător până pe 16 octombrie. Acest tranzit indică un proces profund de transformare și de reevaluare personală. Există încă aspecte care trebuie puse în ordine și înțelese mai bine. Persoanele pe care Vărsătorul le întâlnește în această perioadă nu apar întâmplător. Fiecare întâlnire poate reprezenta o lecție sau un test care îl ajută să învețe mai multe despre relații și despre modul în care se raportează la ceilalți. Tema principală pentru Vărsător este învățarea lecției parteneriatului. Leul, aflat în casa relațiilor sale, simbolizează tocmai această nevoie de a înțelege iubirea, apropierea și implicarea emoțională. Prezența Soarelui, a lui Jupiter, a lui Mercur și a eclipsei totale de Soare în această zonă sugerează că, pe parcursul următorului an, Vărsătorul poate descoperi dacă se află în relația potrivită și ce mai are de învățat în acest domeniu. Retrogradarea lui Pluton arată că procesul nu este încă încheiat. Există lucruri care trebuie aprofundate, mai ales în ceea ce privește atenția acordată partenerului, disponibilitatea emoțională și capacitatea de a construi o relație autentică. Până pe 11 august, Marte se află în Gemeni și îi oferă Vărsătorului energie, mobilitate și dorința de a acționa. Este o perioadă favorabilă deplasărilor, călătoriilor și rezolvării unor probleme profesionale sau personale. Pentru unii nativi poate însemna și dezvoltarea unor proiecte de afaceri. Marte activează și sectorul iubirii, ceea ce poate aduce situații mai tensionate sau discuții care scot la iveală nemulțumiri ascunse. Vărsătorul nu este, prin natura lui, conflictual, însă se poate confrunta cu reproșuri sau observații pe care nu le-a anticipat. Unele dintre acestea pot avea legătură cu lucruri pe care nu le-a făcut intenționat sau de care nu era pe deplin conștient. Marte are tendința de a crea contexte provocatoare, iar lecția este găsirea unei modalități mature de a gestiona aceste situații și de a ieși din ele cu cât mai puține pierderi. Din 11 august, Marte intră în Rac și activează sectorul muncii și al activităților cotidiene. În următoarele două luni pot apărea responsabilități noi, sarcini suplimentare sau situații care necesită mai multă implicare profesională. Pentru că Pluton continuă să fie retrograd în semnul lor până în octombrie, Vărsătorii au în continuare de rezolvat numeroase teme personale. Este nevoie de atenție, energie și perseverență pentru fiecare obiectiv important. Multe dintre provocări au rolul de a-i ajuta să evolueze și să obțină rezultate solide pe termen lung. Din fericire, Venus intră ulterior în Balanță, un semn de aer compatibil cu Vărsătorul. Acest tranzit aduce mai multă ușurință, relaxare și susținere. Relațiile se pot armoniza, comunicarea devine mai fluidă, iar contextul general este mai favorabil. Totuși, chiar dacă influențele exterioare devin mai blânde, procesul de transformare interioară continuă. Vărsătorul mai are încă de lucru cu sine însuși, iar lecțiile importante ale acestei perioade vin în primul rând din interior.

Horoscop 22 iulie – 23 august 2026 - Pești Pentru Pești, perioada aduce noutăți importante. Se eliberează o zonă care le-a creat dezechilibre și provocări în ultimul timp, iar odată cu intrarea lui Marte în Rac începe o etapă diferită. Nu este neapărat o poziție foarte confortabilă, însă Peștii au depășit deja o perioadă dificilă. Au învățat să reziste, să se adapteze și să își întărească imunitatea emoțională. Acum accentul se mută către viața personală, către relații și către construirea unui cadru stabil, fie că este vorba despre întemeierea unei familii, consolidarea unei relații sau redefinirea unor legături importante. În plan profesional, planetele aflate în Leu aduc noutăți și oportunități. Pot apărea schimbări la locul de muncă, proiecte noi sau chiar tentative de a urma o direcție profesională diferită. Acțiunea se concentrează în acest sector și îi poate ajuta pe Pești să capete mai mult curaj și încredere în propriile decizii. Totodată, sănătatea rămâne un aspect care necesită atenție. Tranzitul lui Saturn prin această zonă, desfășurat pe parcursul a aproximativ trei ani, alături de influența lui Neptun, nu a fost unul ușor. Au existat perioade solicitante, iar acum sunt necesare ultimele ajustări și reevaluări. Peștii trebuie să continue să aibă grijă de ei și să își apere poziția în mediul profesional. În schimb, pot apărea recompense importante: o funcție nouă, un proiect de care să se ocupe cu plăcere sau o responsabilitate care să le ofere satisfacție și beneficii financiare. Rezultatele muncii lor pot deveni vizibile și pot aduce atât împlinire personală, cât și câștiguri materiale. Horoscop 22 iulie – 23 august 2026 - Berbec Pentru Berbec, influențele sunt în mare parte favorabile. Sprijinul vine din zona Leului, unde se formează un mare trigon de foc, o configurație care aduce energie, inspirație și susținere. În momentul în care Saturn a intrat într-o zonă importantă pentru Berbec, a devenit evident că lucrurile nu mai pot fi făcute ca înainte. Saturn impune răbdare, disciplină și construcție pe termen lung, iar acest lucru intră adesea în contradicție cu natura impulsivă și rapidă a Berbecului. Berbecul vrea rezultate imediate. Saturn, în schimb, cere timp și perseverență. Tocmai aici intervine ajutorul venit din partea lui Jupiter și a Soarelui din Leu. Această energie aduce inspirație, entuziasm și capacitatea de a găsi un echilibru între impulsul de a acționa rapid și necesitatea de a construi durabil. Jupiter va rămâne în Leu aproximativ un an și va transfera constant energie către Berbec, creând o punte între optimismul jupiterian și disciplina saturniană. În acest context, Berbecul poate învăța o lecție importantă: aceea a măsurii și a răbdării. Nu este o calitate care îi vine natural, însă perioada îi oferă șansa să o dezvolte. Procesul poate părea aproape magic, pentru că transformarea se produce treptat și diferit pentru fiecare persoană. Totuși, rezultatul poate fi unul foarte valoros. Berbecul are șansa de a câștiga o bătălie importantă de viață, tocmai prin învățarea unei lecții pe care până acum a evitat-o: răbdarea. Horoscop 22 iulie – 23 august 2026 - Taur Pentru Taur, atenția se îndreaptă către bani și către modul în care sunt administrați. Marte activează sectorul financiar și aduce un nou test legat de câștiguri și cheltuieli. De câțiva ani, Taurul a avut de învățat lecții importante despre bani, despre cum îi obține și despre felul în care îi gestionează. Acum urmează o nouă verificare. Provocarea nu este atât să câștige bani, cât să îi păstreze și să îi administreze eficient. Există tendința ca resursele financiare să se consume rapid, iar Marte îl obligă să fie mai atent la acest aspect. În același timp, Jupiter a petrecut o perioadă în sectorul comunicării, unde Taurul a avut de învățat să se exprime diferit, să comunice mai eficient și să își adapteze modul de relaționare. Mercur retrograd a adus încurcături, neînțelegeri și diverse blocaje, însă acum Marte vine ca un examen final. Este momentul în care Taurul trebuie să demonstreze că a învățat lecțiile legate de comunicare. Până la sfârșitul perioadei în care Marte activează această zonă, va avea ocazia să corecteze greșeli și să arate că a evoluat. În plus, Soarele și Jupiter se află deja în Leu, iar Mercur li se va alătura ulterior. Aceste influențe vor continua să aducă teme importante legate de familie, stabilitate și modul în care Taurul își construiește baza de siguranță pentru viitor. Pentru Taur, accentul cade în această perioadă pe casă, familie și confortul personal. Cu Soarele și Jupiter în Leu, acțiunea se mută în sectorul locuinței, iar nativii pot simți nevoia să facă schimbări în spațiul în care trăiesc. Poate fi vorba despre renovări, reamenajări, îmbunătățiri sau despre crearea unui mediu mai plăcut și mai confortabil pentru ei și pentru cei apropiați. Unii Tauri pot redescoperi o casă de vacanță, locuința bunicilor sau un loc în care se simt în siguranță și pe care vor dori să îl valorifice mai mult. Deși Soarele va rămâne aici doar o lună, Jupiter va continua să activeze acest sector timp de aproximativ un an. Din acest motiv, schimbările legate de locuință, familie și sentimentul de apartenență pot avea efecte pe termen lung. În paralel, Marte continuă să influențeze zona financiară, iar Venus se află inițial în Fecioară, în sectorul iubirii și al creativității. Ulterior, Venus se mută în sectorul muncii și al sănătății, unde poate aduce îmbunătățiri și un plus de armonie. În ceea ce privește sănătatea, anumite influențe din Berbec mențin în atenție acest domeniu. Nu este vorba despre o amenințare concretă, ci mai degrabă despre necesitatea de a păstra echilibrul și de a nu ignora eventualele semnale ale organismului. Soarele și Jupiter contribuie la menținerea unui climat favorabil și la protejarea acestui echilibru.

Horoscop 22 iulie – 23 august 2026 - Gemeni Pentru Gemeni, perioada este una foarte dinamică. Marte se află în semnul lor și le oferă energie, curaj și dorința de a acționa. În același timp, Uranus continuă un tranzit de lungă durată care îi împinge către schimbări și experiențe pe care poate nu și le-ar fi imaginat în trecut. Marte le oferă impulsul necesar pentru a începe proiecte noi, pentru a continua inițiative deja existente sau pentru a face schimbări importante. Pot apărea oportunități profesionale, un al doilea loc de muncă, schimbarea mașinii, planuri legate de o locuință sau dorința de a învăța și de a lucra într-un mod diferit. Gemenii beneficiază de energie mentală, adaptabilitate și curaj, iar contextul astrologic îi susține în mod deosebit. Planetele aflate în Leu formează aspecte favorabile atât cu semnul lor, cât și cu Pluton din Vărsător. Aceste influențe creează un climat excelent pentru dezvoltare și pentru punerea în practică a unor idei importante. Venus va intra ulterior în Balanță, un alt semn de aer, ceea ce contribuie la armonizarea relațiilor și la apariția unor oportunități suplimentare. Lucrurile au tendința să se așeze în mod favorabil, iar Marte poate deveni factorul declanșator al unei schimbări care îi duce la un alt nivel. Horoscop 22 iulie – 23 august 2026 - Rac În ceea ce privește Racul, perioada reprezintă un moment de bilanț și de verificare a lecțiilor învățate în ultimul an. Jupiter le-a oferit o infuzie importantă de energie, încredere și putere interioară, resurse pe care le pot folosi de acum înainte și care vor reveni într-o formă similară abia peste aproximativ 12 ani. Mercur a fost retrograd și continuă să își încheie procesul de reevaluare până pe 23 iulie. Acest tranzit le-a oferit ocazia să analizeze ce au realizat, ce au amânat și ce mai trebuie corectat. Din 11 august, Marte intră în Rac și aduce o ultimă etapă de verificare. Este o perioadă în care nativii trebuie să demonstreze că au înțeles lecțiile ultimului an și că au depășit temerile, anxietățile și nesiguranțele care i-au împiedicat să își valorifice potențialul. Marte funcționează ca un examen final, care îi provoacă să treacă la acțiune și să demonstreze că pot transforma în practică ceea ce au învățat. În același timp, Soarele, Mercur și Jupiter activează sectorul financiar. Jupiter va rămâne aici timp de un an, în timp ce Soarele va influența această zonă doar pe durata unei luni. Accentul cade pe valorificarea oportunităților și pe capacitatea de a câștiga bani prin ceea ce știu și pot face. Un moment care necesită atenție este eclipsa totală de Soare din 12 august, care are loc în sectorul banilor. Recomandarea este ca această zi să nu fie folosită pentru tranzacții importante, investiții, semnarea unor acte sau luarea unor decizii financiare majore. Este mai potrivită pentru observație și analiză decât pentru acțiune.

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