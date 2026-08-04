Vibrația zilei este 5 și o să dăm de surprize la tot pasul.

Horoscop 5 august 2026 – LEU

Se conturează un proiect de anvergură și o să primiți suport moral, emoțional, iar o să vă descurcați fără probleme, că sunteți în formă, aveți energie. Poate vă interesați de o locuință nouă, că aveți nevoie de spațiu, că or să vină copii pe lume și o să vă creați alt confort acasă.

Horoscop 5 august 2026 – FECIOARĂ

O să puteți apela la niște cunoștințe ca să rezolvați diverse chestiuni care țin atât de latura profesională, cât și de cea personală. Poate nimeriți un chilipir, să vă luați o mașină, fie și de la mâna a doua, la un preț bun, și o să faceți un efort financiar.

Horoscop 5 august 2026 – BALANȚĂ

Bine-ați face să dați deoparte lucrurile care vă deranjează și să vă mai gândiți și la sufletul vostru, să ieșiți la aer curat, să plecați în plimbare la mare, la munte. Poate se adună prietenii să puneți la cale un eveniment care ar atrage și alți oameni în jurul unei acțiuni caritabile.

Horoscop 5 august 2026 – SCORPION

O să retrageți, probabil, o sumă mai mare din cont ca să luați ceva scump și să vă conformați cerințelor familiei. O fi o rugăminte mai veche. Se poate să faceți o rezervare pe undeva, prin altă țară, și urmează să petreceți o perioadă de timp pe acolo.

Horoscop 5 august 2026 – SĂGETĂTOR

E cineva care o să revină cu toată convingerea că sunteți făcuți unul pentru celălalt și, dacă și voi credeți același lucru, ar fi minunat, ca să fiți fericiți împreună. Cineva o să vă returneze niște bani și o să aveți de ieșit pe la diferite evenimente mondene, ca să aflați noutăți.

Horoscop 5 august 2026 – CAPRICORN

O să reactualizați diferite acte, permise, legitimații, mai cereți o acreditare pe undeva și să fiți cu documentele la zi, să nu vi se blocheze accesul acolo unde aveți nevoie. E cineva care își face curaj să se apropie de voi și o să petreceți un timp împreună, ca să vedeți dacă vă armonizați sau nu.

Horoscop 5 august 2026 – VĂRSĂTOR

Poate o să fiți puși într-o nouă postură la serviciu și o să vă intrați în rol, ca să conduceți cu mână sigură proiectul respectiv. Se arată cineva interesat de voi și o să vă lăsați descoperiți, atât cât credeți de cuviință, cât să nu deveniți vulnerabili. Puțin mister nu strică!

Horoscop 5 august 2026 – PEȘTI

Se conturează noutăți în viața voastră sentimentală, poate vă căsătoriți, deveniți părinți și o să vi se schimbe viața în bine, va fi complet diferită. Cei din jur or să dea dovadă de mai multă înțelegere față de voi și o să faceți echipă atât la treabă, cât și la distracție.

Horoscop 5 august 2026 – BERBEC

Poate plecați într-o vacanță, se poate să fie și o deplasare, că or fi niște probleme de serviciu de rezolvat și o să vă descurcați de minune cu toate. Poate vă bate gândul să vă înscrieți la niște cursuri și să faceți rost de bani, sau poate i-ați strâns deja.

Horoscop 5 august 2026 – TAUR

Se observă niște emoții, că aveți interviu sau v-ați mutat deja la alt serviciu și începeți treaba, și o să fie acel trac de început de drum. Sfera sentimentală e frumos luminată și o să primiți un răspuns afectiv din partea ființei iubite.

Horoscop 5 august 2026 – GEMENI

E momentul să vă reinventați și să vă sporiți veniturile, poate investițiile voastre dau roade și o să faceți niște schimbări vizibile în viața voastră. Poate o să faceți un împrumut bancar ca să vă luați mobilă, să redecorați interiorul, ca să fie un alt fel de confort acasă.

Horoscop 5 august 2026 – RAC

Un ochi ațintit asupra sănătății v-ar scuti de neplăceri, că s-ar putea să fie evidente niște simptome ale unor boli, iar voi, totuși, să faceți abstracție de ele. Poate ieșiți și voi la socializare, ca să vă desprindeți de rutina zilnică și să consolidați niște relații.