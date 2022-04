Horoscop 27 aprilie, cu Neti Sandu. Zodia care are o zi cu surprize plăcute

O zi cu vești foarte bune. Se rezolvă, ca prin minune, niște lucruri și o să ne bucurăm de o revedere, de o plecare în excursie, de unde nu se întrevedea nimic frumos în viitorul apropiat.

Vibrația zilei este 9 și o să ne facem planuri cu bătaie lungă! Să vedem acum ce se întâmplă în fiecare dintre zodii.

Horoscop 27 aprilie TAUR

Un anturaj tânăr, poate urmați niște cursuri, dați examene, îi verificați și pe copii la lecții, care pot fi particulare.

O să vă uniți forțele cu ale unor parteneri de afaceri și o să vă implicați într-o activitate care să vă destindă, poate fi un hobby, poate practicați un sport.

Horoscop 27 aprilie GEMENI

O să puneți niște lucruri la punct, că nu v-ați putut ocupa de ele, din cauza pregătirilor de Paște și o să vă rămână un timp de respiro și pentru voi.

Vi se recunosc niște merite, poate primiți și niște cadouri, că nu le-ați primit de Paște și o să fie o zi cu surprize plăcute pentru voi.

Horoscop 27 aprilie RAC

Se poate să se autoinvite cineva de 1 mai și dacă n-aveți niciun program o să vă bucurați de vizita acestei persoane.

O să plecați pe undeva, cu familie cu tot, să vă bucurați de aer, de soare, de o companie pe gustul vostru și o să vă-ntoarceti după 2 mai, încolo!

Horoscop 27 aprilie LEU

Se conturează bani, pe care-i așteptați dinainte de Paște și o să vă bucurați de surprizele pe care le veți face celor dragi.

Sunt evenimente prin oraș și o să treceți în revistă ce se-ntâmplă pe -acolo, c-aveți și voi ceva de spus sau sunteți interesați de niște subiecte, la o adică.

Horoscop 27 aprilie FECIOARĂ

O să vă bucurați de o revedere la care visați de multă vreme și poate viața voastră sentimentală o să capete sens.

V-au rămas niște prieteni de scos la plimbare, la cafea și dacă sunteți prea ocupați cu treburile de tot felul lăsați pentru 1, 2 mai, ca să fiți cu toții liberi.

Horoscop 27 aprilie BALANȚĂ

Vi se face o ofertă de nerefuzat și poate vă angajați altundeva, fără regrete.

Familia are nevoie de voi și o să faceți tot posibilul să vă duceți în vizită, dacă nu locuiți împreună sau vedeți de ce au nevoie și faceți comanda online.

Horoscop 27 aprilie SCORPION

Poate vă interesați de o plecare în străinătate și schimbați pașaport, actualizați buletin, carduri, să fiți cu toate în regulă.

O să vă curteze cineva care vine cu o propunere de proiect particular și se pare c-o să vă fie pe plac că nu vă strică niște bani în plus.

Horoscop 27 aprilie SĂGETĂTOR

Se-anunță cineva de la drum și o să vedeți cum faceți, dacă plecați pe undeva de 1 mai - poate schimbați punctul de întâlnire.

Poate organizați un brunch la voi sau îi scoateți pe colegi la o terasă, dacă lucrați și o să vă bucurați de atmosfera sărbătorilor, c-aveți multe de împărtășit.

Horoscop 27 aprilie CAPRICORN

Poate vă suiți în tren ca să-i faceți o surpriză cuiva drag, dacă e prea aglomerat - traficul sau mașina e în servis.

O să vă deplasați cu ușurință, dacă vă invită cineva cine știe pe unde, c-ați mai ieșit un pic din carapace și aveți chef de socializare și o să vă-ncărcați frumos, bateriile.

Horoscop 27 aprilie VĂRSĂTOR

Poate vă asociați cu niște oameni ca să dați drumul unui proiect particular, vreo asociație non-profit, că e ceva vocațional la voi.

Se pare c-o să adunați banii pe care trebuia să-i primiti de luna trecută și o să vă faceți programul de 1 mai în funcție de banii de care dispuneți.

Horoscop 27 aprilie PEȘTI

O să aveți parte de o surpriză, poate și voi vreți să-i uimiți pe colegi, prieteni cu ceva pe care l-ați realizat de curând.

E animație, nu glumă, la voi, poate plecați de azi ca să petrecti 1, 2 mai pe undeva, sau vă scot prietenii în oraș, pot să vină și în vizită dacă vă place să fiți gazde.

Horoscop 27 aprilie BERBEC

O să se facă lumină într-o chestiune care ține de relația de cuplu și poate până anul viitor faceți pasul hotărâtor spre căsătorie, dacă nu sunteți căsătoriți.

O să vă treziți cu oferte de lucru și una, măcar, o să vă atragă atenția și poate vă-ncumetați s-o luați pe o nouă traiectorie de luna viitoare-ncolo.