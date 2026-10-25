Vibrația zilei este 8 și să nu ne răzbunăm pe bani, să-i cheltuim în neștire.

Horoscop 26 octombrie 2026 – SCORPION

E posibil să interacționați cu șefii, că o să vi se ceară să munciți în plus – că or fi urgențe și lucrurile se petrec în mare viteză, deci e nevoie de prezență de spirit.

Se poate să primiți o confirmare că vi s-a aprobat o cerere, că ați atins un alt nivel profesional, la slujbă, la școală.

Horoscop 26 octombrie 2026 – SĂGETĂTOR

Poate vă faceți curaj să vă duceți la un interviu și o să vă descurcați frumos, că e atrăgător domeniul și vreți să mai experimentați și altceva.

O să apară cineva în viața voastră sentimentală, dacă sunteți singuri, și o să descoperiți că vă place traiul în doi, deși sunteți genul independent.

Horoscop 26 octombrie 2026 – CAPRICORN

Vă bate gândul să faceți o investiție, dar sunteți cam sceptici, că poate nu prezintă încredere oferta de moment, și atunci poate mai așteptați.

Vă bate gândul să faceți o investiție, dar sunteți cam sceptici, că poate nu prezintă încredere oferta de moment, și atunci poate mai așteptați.

Horoscop 26 octombrie 2026 – VĂRSĂTOR

Aveți idei, energie, entuziasm și o să dați drumul proiectelor noi, o să vă reinventați, practic, că ați bătut pasul pe loc.

Revine cineva care vrea să știe dacă vă mai doriți să fiți împreună sau povestea e încheiată.

Horoscop 26 octombrie 2026 – PEȘTI

Se conturează o reușită în sfera profesională, vin și bani și o să aveți un standard de viață ridicat. O să intrați într-o relație cu colaboratori de alt calibru, foarte competenți.

Se poate să aveți de învățat, poate îi monitorizați și pe copii, îi mutați în altă clasă, la altă școală, ca să le fie mai bine.

Horoscop 26 octombrie 2026 – BERBEC

Vi se fac oferte de job și, dacă vi se pare vreuna interesantă, o să vă ghidați după recomandările celor din jur, ca să aveți un criteriu.

O să dați zor să rezolvați cât mai multe treburi, ca să vă rămână timp și de relaxare, să mai ieșiți după-amiezele în doi, cu prietenii.

Horoscop 26 octombrie 2026 – TAUR

Poate va trebui să duceți muncă de lămurire cu șefii să fie de acord cu niște condiții contractuale, cu programul, cu zile libere, că au tot fost discuții în ultima vreme.

Vă caută cineva care visează la o relație serioasă și, dacă și voi vreți să vă așezați la casa voastră, ați putea încerca.

Horoscop 26 octombrie 2026 – GEMENI

Sunt acte de semnat ca să vă puteți continua parcursul profesional și o să vă bucurați de stima și de respectul celor din jur.

Poate va trebui să luați o decizie referitoare la locuință, după ce vă puneți de acord cu ai voștri: cumpărați o casă nouă sau nu?

Horoscop 26 octombrie 2026 – RAC

Poate renunțați la un contract în favoarea altuia și se va dovedi mai avantajos cel de pe urmă. E de cântărit bine de tot situația, ca să n-aveți regrete tardive.

Se poate să faceți cunoștință cu cineva care să fie atras de voi și să puteți începe o relație, dacă n-aveți partener de cuplu.

Horoscop 26 octombrie 2026 – LEU

Se ivește o ofertă de lucru și, dacă vă mai rămâne ceva timp, o să vă încumetați; dacă nu, lăsați pe altă dată, când o să fiți mai liberi.

Se poate să vă implicați într-un eveniment care v-ar aduce un plus de vizibilitate și o să mai găsiți și alte proiecte de acest gen.

Horoscop 26 octombrie 2026 – FECIOARĂ

Sunt chestiuni care țin de viața personală, de sănătate, pe care ar fi bine să le rezolvați, ca să nu se complice situația și o să puteți duce la bun sfârșit toate treburile.

Poate o să mai investiți niște bani în casă, luați lucruri noi, mai dați o zugrăveală, poate ca să fie fresh.

Horoscop 26 octombrie 2026 – BALANȚĂ

O să vă fie încurajate inițiativele și o să puteți da lovitura în afaceri, dacă o să dați dovadă de prudență, că lucrurile nu sunt așa cum par la prima vedere.

O să aveți parte de o companie agreabilă dacă ieșiți la cafea, la plimbare și o să aveți un vibe pozitiv.