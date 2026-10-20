Hoții au furat 26 de ceasuri de buzunar din secolul al XVIII-lea, evaluate la aproximativ 150.000 de euro, deși obiectele erau păstrate într-o vitrină antiefracție, iar palatul beneficia de sisteme de alarmă și pază înarmată, scrie RaiNews.

Autorii au reușit să fugă cu piesele de colecție, iar anchetatorii încearcă acum să afle cum au pătruns în clădire și cum au reușit să treacă de măsurile de securitate. Întreaga acțiune a fost surprinsă de camerele de supraveghere, iar imaginile ar putea oferi indicii importante pentru identificarea suspecților.

Ceasuri de aur, furate dintr-o sală regală

Cele 26 de ceasuri de buzunar, de fabricație engleză și franceză, erau realizate din aur și email și făceau parte din patrimoniul expus publicului în Palatul Regal de la Venaria Reale, situat în apropiere de Torino.

Obiectele erau păstrate într-o vitrină antiefracție, amplasată în Sala de Audiențe a Ducelui de Savoia, pe traseul de vizitare de la etajul nobiliar, imediat după Galeria Mare, proiectată de arhitectul Filippo Juvarra.

Încăperea se numără printre cele mai spectaculoase spații ale reședinței baroce, fiind decorată cu stucaturi elaborate, ornamente aurite și fresce. Tocmai din acest spațiu, considerat deosebit de valoros din punct de vedere istoric și artistic, au dispărut obiectele estimate la aproximativ 150.000 de euro.

Potrivit primelor reconstituiri, cel puțin trei persoane, cu fețele și corpurile acoperite, au pătruns în palat la scurt timp după ora 2:00 dimineața.

Furtul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar înregistrările sunt analizate de anchetatori pentru a stabili cu exactitate cum s-a desfășurat operațiunea și pe unde au intrat și au ieșit suspecții.

Deocamdată, nu este clar cum au reușit aceștia să ajungă în încăperile palatului și nici prin ce metodă au deschis vitrina în care erau expuse ceasurile.

Unul dintre aspectele care complică ancheta este faptul că jaful a fost comis în ciuda măsurilor de securitate despre care administrația palatului susține că erau pe deplin funcționale.

Consorțiul Reședințelor Regale din Savoia a precizat că toate sistemele de securitate erau active în momentul furtului. Sistemul de alarmă era supus periodic operațiunilor de întreținere și verificare, iar serviciul de pază înarmată era asigurat de compania Allsystems.

Cu toate acestea, autorii au reușit să sustragă cele 26 de ceasuri și să dispară înainte de a fi prinși.

Anchetatorii încearcă să stabilească dacă hoții cunoșteau deja dispunerea încăperilor, amplasarea obiectelor de valoare și modul de funcționare a sistemelor de securitate.

Printre ipotezele luate în calcul se numără efectuarea unei recunoașteri înainte de jaf și posibilitatea ca obiectele să fi fost furate la comandă. Aceste variante reprezintă însă piste de anchetă, nu concluzii confirmate.

Ceasurile furate aparțineau Consorțiului Reședințelor Regale din Savoia și proveneau dintr-o donație făcută în 2012 de moștenitorii lui Giorgio Accornero.

Colecția includea și 24 de tabachere de epocă, însă acestea nu au fost sustrase în timpul jafului.

Deși obiectele furate erau asigurate, pierderea nu se rezumă la valoarea lor financiară. Ceasurile sunt piese istorice și de artizanat, care făceau parte din patrimoniul prezentat publicului și contribuiau la valoarea culturală a colecției.

Carabinierii încearcă să recupereze obiectele

Cazul este investigat de carabinierii din cadrul comandamentului teritorial și de specialiștii Unității pentru Protejarea Patrimoniului Cultural.

Anchetatorii analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere și încearcă să reconstituie fiecare etapă a jafului, să identifice persoanele implicate și să dea de urma ceasurilor furate.

Consorțiul Reședințelor Regale din Savoia a anunțat că va coopera pe deplin cu autoritățile pentru clarificarea circumstanțelor în care s-a produs furtul și recuperarea obiectelor de colecție.

Până la elucidarea cazului, rămâne întrebarea centrală a anchetei: cum au reușit hoții să fure obiecte de patrimoniu dintr-un palat protejat de alarme și pază înarmată?