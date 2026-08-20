Vibrația zilei este 3 și să spunem, cu sinceritate, ce ne dorim.

Horoscop 21 august 2026 – LEU

O să aveți spor la treabă și o să vă faceți program de ieșit pe undeva, măcar o zi, două, pe undeva, la odihnă sau la distracție, cum preferați.

O să fiți înconjurați de oameni care sunt în stilul vostru și o să desfășurați activități care să vă destindă, să vă refaceți starea de spirit.

Horoscop 21 august 2026 – FECIOARĂ

Sunt prieteni care se cam eschivează de la propunerile voastre de a ajunge într-o stațiune turistică, dar puteți reface, în orice moment, grupul și să vă duceți, totuși.

O propunere de afaceri vă dă de gândit și poate vă interesați în dreapta și-n stânga, să vedeți dacă e serioasă toată treaba.

Horoscop 21 august 2026 – BALANȚĂ

O să vă mai ocupați și de voi, vă oferiți o porție de respiro, dați o fugă la mare, la munte, într-un city break, să vă mai revigorați.

Poate aveți de gând să vă încercați șansele într-o altă meserie, să cultivați un hobby care vă poate aduce mari satisfacții profesionale.

Horoscop 21 august 2026 – SCORPION

O întrevedere cu cineva care vă propune un business și e de luat în seamă oferta, că de-aici or să vină banii și aprecierile celor din jur.

Au de unde să vă intră niște bani și o să aveți de buzunar, dacă vreți să dați o fugă la mare, la munte sau în vizită la niște prieteni.

Horoscop 21 august 2026 – SĂGETĂTOR

Invitațiile să plecați pe undeva curg și o să faceți o selecție, alegeți un traseu și o să bifați niște destinații, ca să vă mai clătiți privirea, mintea, sufletul.

O să primiți aprecieri din partea unor oameni care sunt în admirația voastră de ceva vreme și or să fie un bun stimulent pentru ce veți lucra în continuare.

Horoscop 21 august 2026 – CAPRICORN

O să fie, poate, mai greu să mulțumiți pe toată lumea, special pe partenerul de viață, dar cu tact și diplomație o să evitați certurile, discuțiile în contradictoriu, să fie liniște și pace acasă.

Or să intre bani de undeva și o să aveți de un du-te-vino mare, munte, să vă aerisiți.

Horoscop 21 august 2026 – VĂRSĂTOR

O să fie, probabil, mult de lucru la serviciu, poate și pe-acasă v-ați propus o renovare, o curățenie, o reamenajare și se dublează efortul, dar o să vă faceți timp și pentru voi.

E bine să vă menajați un pic, ca să fiți buni, zdraveni, să vă puteți atinge obiectivele.

Horoscop 21 august 2026 – PEȘTI

E posibil să-ntâlniți în drumurile voastre pe cineva care să se potrivească felului vostru de a fi, ca să formați un cuplu, dacă sunteți în căutarea unui partener de suflet.

Se poate să luați mai mulți bani de la serviciu și să vă permiteți o escapadă turistică în weekend.

Horoscop 21 august 2026 – BERBEC

O să acceptați invitația cuiva să dați o raită pe la mare sau pe la munte, să vă clătiți privirea, ca să-ncepeți cu forțe proaspete săptămâna, de luni încolo.

Se poate să vă simțiți atrași de cineva care întrunește calitățile pe care vi le doriți de la ființa iubită și, dacă n-aveți companion de viață, poate vă implicați emoțional.

Horoscop 21 august 2026 – TAUR

S-ar putea să încasați mai mulți bani de la serviciu, dacă o să lucrați suplimentar, și poate și pentru viitor o să primiți un proiect promițător.

Din banii puși deoparte ați putea completa câteva lipsuri de pe-acasă: un fotoliu, o canapea, un televizor, un frigider, ceva de care are nevoie familia.

Horoscop 21 august 2026 – GEMENI

Vă curtează cineva care vrea să lucrați împreună și proiectul este generos, dar, dacă aveți deja prea multă treabă, e mai greu de onorat oferta – vedeți ce vă avantajează mai tare.

Se poate să-ntâlniți, în cercul de prieteni, pe cineva care să se-arate interesată de o relație personală și să vă armonizați.

Horoscop 21 august 2026 – RAC

E posibil să vi se aprobe o cerere de împrumut bancar și să vă atingeți acel obiectiv la care visați de multă vreme – o casă, o mașină, studii, o vacanță.

Poate-ați rezervat, într-o stațiune de vacanță, o vilă, o cameră la hotel, ca să vă duceți cu ai voștri, că aveți nevoie cu toții de o oază de liniște.