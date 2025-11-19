Horoscop 20 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va cheltui bani pentru reparații

Horoscop 20 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu Lună Nouă și cu decizii importante. Să cântărim bine situațiile și să ținem cont de ceea ce este valoros, de esență, ca să tragem concluziile potrivite.

Vibrația zilei este 2 și o să facem alegeri de comun acord cu partenerul de cuplu.

Horoscop 20 noiembrie 2025 – SCORPION

O definitivare! Semnați un contract, primiți o sumă de bani și o să vă lansați, poate, pe o nouă orbită profesională, ca să vă asigurați o constanță financiară. Se poate să luați o decizie legată de viața de cuplu și să alegeți drumul pe care vreți să mergeți în continuare. Poate vă căsătoriți.

Horoscop 20 noiembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Se poate să o luați de la capăt cu ceva în care credeți și care v-ar aduce o promovare, plus o sumă de bani care v-ar ajuta să faceți față cheltuielilor acestei perioade. Poate o să faceți un efort financiar ca să vă luați altă mașină și să aveți cu ce să vă plimbați – în siguranță.

Horoscop 20 noiembrie 2025 – CAPRICORN

O bună colaborare cu șefii și cu partenerii de lucru, iar voi o să duceți la bun sfârșit toate proiectele care au termen de predare la finalul anului. E bine să nu ignorați problemele de sănătate, ca să le puteți rezolva cu un tratament potrivit.

Horoscop 20 noiembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Poate fi o perioadă cu multă muncă, dar vor apărea și satisfacțiile profesionale, inclusiv banii, așa că eforturile voastre vor fi răsplătite. Se poate să primiți o invitație la un eveniment monden și să relaționați cu oameni care vă pot sprijini în momente cheie.

Horoscop 20 noiembrie 2025 – PEȘTI

Sunteți cu gândul la o plecare și o să vă alegeți compania pe gustul vostru, traseul, destinația, și o să vă destindeți cu această ocazie. Mai aveți câteva cerințe și îi așteptați pe șefi să vi le îndeplinească: niște bani în plus, câteva zile de concediu sau alte beneficii.

Horoscop 20 noiembrie 2025 – BERBEC

Poate vă așteaptă un colaborator în alt colț de țară sau de lume și o să faceți tot posibilul să ajungeți acolo ca să analizați în detaliu contractele de afaceri. E posibil să primiți rezultatele unor analize medicale și o să știți ce aveți de făcut: ce tratament sau ce dietă trebuie respectată.

Horoscop 20 noiembrie 2025 – TAUR

Poate vă așezați la masa negocierilor ca să clarificați lucrurile și să obțineți mai mulți bani, proiecte noi, recompense, un plus de imagine. O să vă caute cineva care speră să ajungeți la un acord și să continuați o relație ce v-ar prinde bine și v-ar completa frumos.

Horoscop 20 noiembrie 2025 – GEMENI

Se ivește ocazia să dați un adevărat „tun financiar”, chiar acum, în pragul sărbătorilor, și o să vă mișcați rapid și eficient ca să încheiați anul în glorie. Faceți un consiliu de familie ca să vedeți cum organizați o sărbătoare la voi acasă – sau poate chiar la restaurant.

Horoscop 20 noiembrie 2025 – RAC

V-ați propus multe lucruri pentru casă: cumpărături, reparații, decoruri, o reamenajare care să sporească gradul de confort. Sufletește, ați avea de unde să vă fie mai bine, iar voi o să căutați să-i acordați mai multă atenție ființei iubite și să ieșiți împreună.

Horoscop 20 noiembrie 2025 – LEU

Se poate să vă înscrieți la niște cursuri ca să vă cultivați un talent, iar acesta să rămână fie un hobby, fie chiar să devină un job permanent. Într-un cerc de prieteni puteți întâlni pe cineva care să vă atingă la coarda sensibilă și cu care să vă mai vedeți de aici înainte, dacă sunteți singuri.

Horoscop 20 noiembrie 2025 – FECIOARĂ

Poate faceți monetarul ca să vedeți ce buget aveți la dispoziție pentru a schimba câte ceva prin casă, să dați un refresh și să se bucure toată familia. Se poate să cheltuiți niște bani pentru reparația mașinii, ca să nu aveți neplăceri la volan și să nu vă puneți viața în pericol.

Horoscop 20 noiembrie 2025 – BALANȚĂ

Poate abia acum vin acei bani pe care îi așteptați de multă vreme și o să vă faceți planuri pentru weekend – poate plecați undeva într-o excursie. Un ochi atent asupra sănătății nu ar strica deloc și v-ați pune la adăpost de posibile afecțiuni care vă tot deranjează și nu v-ați dori, nu?

