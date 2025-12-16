Horoscop 17 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care își va evalua sentimentele

Horoscop 17 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu de toate. O să ne alimentăm cu energie ca să dăm gata toate treburile de pe ordinea de zi! E mult de lucru, contra cronometru.

Vibrația zilei este 8 și o să fim tentați să cheltuim mai mult decât ne-am propus. Să nu o facem.

Horoscop 17 decembrie 2025 – SĂGETĂTOR

O să păstrați o stare de spirit bună, chiar dacă veți simți că vi se face o nedreptate și o să vedeți că între timp adevărul o să iasă la iveală. O să începeți o viață nouă, veți canaliza energia către un alt domeniu, poate, că vi se oferă un job nou.

Horoscop 17 decembrie 2025 – CAPRICORN

O reușită după o lungă tevatură și o să vă fie răsplătită munca. Va fi, practic, o schimbare de macaz, că ați căpătat mai multă experiență și poate vă reprofilati. O să le faceți pe plac celor dragi și luați câteva zile de vacanță într-o stațiune de agrement ca să vă revigorați.

Horoscop 17 decembrie 2025 – VĂRSĂTOR

O să aveți în jurul vostru oameni care să vă inspire ca să lucrați împreună în folosul unor persoane care au nevoie de sprijin și va fi un ajutor benevol din partea voastră. O să țineți cont de dorințele celor dragi și le mai cumpărați, una, alta, îi ajutați la treabă și o să fie minunat.

Horoscop 17 decembrie 2025 – PEȘTI

Sunt bani și o serie de avantaje – în așteptare, până la sfârșitul anului le veți primi pe toate, pe rând, semn că șefii nu v-au trecut cu vederea. Se poate să vă implicați într-o activitate care să vă aducă bani, acum, pe ultima sută de metri, și să vă descurcați frumos.

Horoscop 17 decembrie 2025 – BERBEC

Se poate să plecați pentru câteva zile într-o vizită prin țară și să vă bucurați de o primire călduroasă, dacă mergeți la prieteni și poate petreceți și Crăciunul acolo. Poate vă luați mașina de la reparat ca să aveți cu ce pleca în vacanță și să vă puteți plimba în siguranță.

Horoscop 17 decembrie 2025 – TAUR

O să tot adunați bani din mai multe surse și o să vă faceți niște socoteli legate de petrecerile de Crăciun și de Anul Nou și vă calculați cheltuielile. Scoateți lista cheltuielilor și vedeți cu ce sumă rămâneți după ce achitați tot, ca să aveți și de răsfăț.

Horoscop 17 decembrie 2025 – GEMENI

O să vă contacteze cineva care vă invită să petreceți câteva zile de vacanță departe de tumultul orașului și o să vă rezervați o parte de vacanță. Vă mai gândiți până în ianuarie dacă să mai luați o colaborare sau poate vă schimbați serviciul.

Horoscop 17 decembrie 2025 – RAC

Vă îngrijiți de voi, de familie, de casă, de aprovizionare și o să faceți tot posibilul să bifați toate aceste obiective, ca să fie toți cei dragi mulțumiți. Poate vă roagă șefii să faceți un efort suplimentar și să rezolvați niște probleme de serviciu; ar fi bine să nu-i dezamăgiți.

Horoscop 17 decembrie 2025 – LEU

Vi se încredințează un proiect care o să vă aducă beneficii, dar o să fie și muncă multă, pe o perioadă cam de luni până la sfârșitul lui ianuarie. O să vă simțiți și voi implicați sufletește, că o să vină acea persoană de care vă e dor și vă completează cum nu se poate mai bine.

Horoscop 17 decembrie 2025 – FECIOARĂ

E cineva care nu poate să accepte că v-ați separat și mai încearcă, în speranța că sunteți mai iertători de sărbători și poate așa o să și fie. Le faceți promisiuni celor dragi, o să petreceți mare parte dintre sărbători împreună și poate evadați și voi, o zi-două, undeva cu prietenii.

Horoscop 17 decembrie 2025 – BALANȚĂ

Poate vă asociați cu oameni care să pună umărul la preocupările voastre din sfera profesională și vă asigurați fluxul financiar pentru anul care vine. Vești bune: e posibil să apară atât oferte de lucru, cât și oferte de vacanță.

Horoscop 17 decembrie 2025 – SCORPION

Vine cineva care intenționează de mult timp să vă vadă și o să vă evaluați sentimentele ca să aflați ce simțiți cu adevărat. Par să se adune bani din mai multe surse, poate fi vorba de colaborări, și aveți cu ce să luați cadouri.

