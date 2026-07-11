Vibrația zilei este 3 și ne priește călătoriile și ieșirile cu grupul.

Horoscop 12 iulie 2026 – RAC

O să vă bucurați de atenție din partea prietenilor, a rudelor și o să petreceți câteva ore bune împreună, ca să schimbați impresii, să vă plimbați, să luați masa cu toții. Se anunță cineva în vizită, poate vine de la drum lung, dar voi poate chiar faceți atracția ca să vă sărbătoriți, sau e alt prilej festiv.

Horoscop 12 iulie 2026 – LEU

Noutăți! Revine cineva după o absență îndelungată și o să vedeți dacă se mai poate salva o relație care ar mai avea viitor. O să cheltuiți niște bani dacă vreți să dați o fugă la malul mării sau la munte, undeva, și o să vă destindeți cu ocazia asta!

Horoscop 12 iulie 2026 – FECIOARĂ

Se poate să aveți emoții că luați parte la un concurs, un meci, poate vă suiți pe scenă că aveți ceva de transmis sau aveți spectacol. Sau poate copiii voștri au una dintre aceste activități. Se adună prietenii la o reuniune mondenă și vă cheamă și pe voi să fiți de față, că poate vă faceți un program pentru mai târziu.

Horoscop 12 iulie 2026 – BALANȚĂ

Vă puteți sui la volan și să vă opriți la un sărbătorit de prin țară, că sunt semne clare de călătorie și oamenii la care vă duceți chiar vă sunt dragi. Se poate să aveți un examen, unii dintre voi, și să vă descurcați frumos. Se mai poate să aibă copiii o serbare.

Horoscop 12 iulie 2026 – SCORPION

O escapadă turistică, indiferent unde, la mare sau la munte, v-ar detensiona și ați putea începe săptămâna cu forțe proaspete, ca să dați randament bun la slujbă și în general. O să reactivați relațiile de prietenie care se răciseră și o să găsiți acel numitor comun care vă legase.

Horoscop 12 iulie 2026 – SĂGETĂTOR

O să vă ia prin surprindere întâlnirea cu cineva care vi se potrivește atât de bine ca fel de a fi și o să vă mai vedeți ca să știți ce v-ar uni sau ce v-ar despărți. Poate ieșiți la cafea să lămuriți o chestiune de afaceri și să decideți dacă vă apucați de treabă sau nu.

Horoscop 12 iulie 2026 – CAPRICORN

O să vă recalibrați relația de cuplu, partenerul e cooperant. A înțeles ce trebuie adus nou în relație, plus faptul că ar trebui să aveți mai mult timp liber comun. O să revedeți, pe la sindrofiile la care veți ajunge, pe cineva care a făcut parte din viața voastră și poate mai are ceva să vă spună.

Horoscop 12 iulie 2026 – VĂRSĂTOR

O să vă mai gândiți că aveți de dat cuiva niște explicații, sau nu, referitoare la ce a fost între voi cândva, că poate, pentru voi, subiectul e închis. O tratație în familie, că s-a încheiat o etapă, că cineva a absolvit niște cursuri sau că se logodește cineva.

Horoscop 12 iulie 2026 – PEȘTI

Poate plecați într-o drumeție, vă suiți pe motor, pe bicicletă, cu mașina sau per pedes și o să ajungeți în niște vizite să vedeți ce mai fac niște oameni dragi. O să dați curs unei invitații la o terasă, la o piscină, la plajă, undeva, ca să petreceți o după-amiază plăcută, în doi.

Horoscop 12 iulie 2026 – BERBEC

E un anturaj care are planuri mari cu voi și o să vedeți ce puteți face ca să fiți împreună în următoarele două-trei săptămâni. V-ar prinde bine un pic de mișcare, să stați și la soare, sau poate vă duceți la munte, la pădure.

Horoscop 12 iulie 2026 – TAUR

Sufletește are de unde să vă fie mai bine, apare cineva sau relația pe care o aveți se animă, capătă culoare și o să fiți fericiți. Poate preparați ceva delicios și îi invitați pe prieteni la un brunch, ca să reînnodați firele prieteniei voastre.

Horoscop 12 iulie 2026 – GEMENI

E o energie suplimentară care trebuie consumată și fie plecați la drum, într-un du-te-vino la mare sau la munte, ori practicați un sport care să vă scape de tensiuni. O să cheltuiți niște bani ca să le faceți mici surprize atât alor voștri, cât și prietenilor cu care ieșiți pe la mondenități.