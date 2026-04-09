Vibrația zilei este 1 și e bine să o luăm de la început cu ceva în care credeam.

Horoscop 10 aprilie 2026 – BERBEC

O să aveți energie și o să puneți lucrurile la punct, mai cumpărați tot ce e nevoie pentru sărbători și o să puteți și pleca la drum, dacă veți petrece Paștele altundeva. Poate va trebui să faceți o verificare a mașinii înainte de a pleca într-o călătorie și, dacă nu se poate repara, poate luați trenul sau avionul.

Horoscop 10 aprilie 2026 – TAUR

Se pare că v-ați pus la adăpost și aveți alimente și cadouri cumpărate deja și o să le dați un reminder invitaților, să le spuneți dacă trebuie să vină cu ceva, le comunicați și ora. Vă cheamă cineva din alt oraș în vizită și, într-una din zilele de Paște, vă puteți duce să onorați invitația.

Horoscop 10 aprilie 2026 – GEMENI

Poate refaceți grupul cu care vă duceți la evenimente și organizați și de data asta ceva în care să vă implicați cu toții, poate chiar în alt oraș, pe undeva. Se poate să se țină de cuvânt șefii și să vă dea o primă de Paște sau un pachet consistent, un voucher de „iepuraș”.

Horoscop 10 aprilie 2026 – RAC

O să rezolvați o sumedenie de lucruri dacă faceți niște drumuri, mai rezolvați și telefonic și o să vă puteți vedea și de obligațiile casnice, să fie în regulă pe toate fronturile. E cineva care și-a pus mari speranțe în ajutorul vostru și o să vă dați osteneala să nu dezamăgiți, ca să vă arătați solidaritatea.

Horoscop 10 aprilie 2026 – LEU

Vă mai pot intra bani de undeva și o să vă asigurați că ați luat tot ce v-ați notat pe o listă, ca să fie masa bogată de Paște. Se poate să vă hotărâți de pe o zi pe alta să plecați într-o plimbare prin țară, să schimbați urările de Paște cu niște oameni dragi.

Horoscop 10 aprilie 2026 – FECIOARĂ

O să strângeți relațiile cu rudele, de toate gradele, că e un moment prielnic și o să puneți la cale și evenimentele care vor avea loc în curând. Poate faceți cumva să lăsați lucrurile în ordine și la școală, să încheiați niște socoteli și acolo, ca să treceți la următorul modul, nivel.

Horoscop 10 aprilie 2026 – BALANȚĂ

O să vă contacteze cineva care vrea să obțină o promisiune de colaborare de la voi și o să vă gândiți până săptămâna viitoare dacă să vă alăturați echipei sau nu. Poate le cereți o învoire șefilor ca să mai rămâneți o zi, două, în vacanța de Paște, că o să plecați, poate pe undeva.

Horoscop 10 aprilie 2026 – SCORPION

Se poate să vină cineva de la drum și să fie un motiv de bucurie pentru voi, ca să refaceți punțile de comunicare cu cei care au dispărut o vreme din viața voastră. O veste bună de la cineva care vrea să petreceți un timp cu voi și, chiar dacă nu de Paște, poate imediat după.

Horoscop 10 aprilie 2026 – SĂGETĂTOR

Poate ați organizat o ieșire cu grupul în zilele de Paște și o să vă vină și prietenii și o să vă bucurați de atmosfera de sărbătoare și de cadouri. O să mai luați bani atât de la serviciu, cât și din particular și o să vă bucurați de un confort financiar în perioada asta.

Horoscop 10 aprilie 2026 – CAPRICORN

Noutăți! Poate vă mai invită și alți oameni la masa festivă din prima sau a doua zi de Paște și o să vă facă plăcere să stați la masă cu oamenii pe care-i stimați. Prezența cuiva o să fie garanția că veți fi în compania acestei persoane și de Paște, și după, că o să rămână în viața voastră.

Horoscop 10 aprilie 2026 – VĂRSĂTOR

Poate vă cereți și voi drepturile, dacă vedeți că n-ați primit niciun supliment salarial și nici nu se discută despre așa ceva. Întrebați. Poate se vor sesiza șefii. O să contribuiți și voi cu ceva la niște pregătiri pentru un eveniment din vreuna din zilele libere, că o avea legătură și cu voi.

Horoscop 10 aprilie 2026 – PEȘTI

O să luați un bonus, poate mai dați o raită pe la cumpărături să faceți aprovizionarea și să mai primiți și ultimele cadouri, ca să primească toți cei dragi ceva în dar. O să aveți motive de bucurie, că o să revedeți oameni care v-au lipsit ca aerul și o să vă vedeți și după sărbători.